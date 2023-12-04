Кілька разів вдарив ножем. У Харкові чоловік ледве не вбив брата

Під час сварки 40-річний чоловік кілька разів ударив ножем 27-річного зведеного брата, повідомили у Нацполіції.

03 грудня близько 15:00 перехожі побачили бійку на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі. Бійка розпочалась на 4-му поверсі багатоповерхівки, де живе потерпілий. Потім родичі продовжили з’ясовувати стосунки біля під’їзду. 40-річний чоловік кілька разів ножем вдарив 27-річного зведеного брата. Потерпілого ушпиталили.

Поліціянти оперативно затримали за скоєння злочину 40-річного чоловіка, раніше судимого за скоєння крадіжок.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.