Під дією наркотиків з ножем напав на чоловіка: харків’янина засудили
Вирок отримав 37-річний харків’янин, який із ножем вимагав у чоловіка телефон і гроші.
Це сталося 15 грудня торік у приватному будинку на вулиці Жихарській, повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Серед гостей був обвинувачений, він перебував у стані наркотичного сп’яніння.
«Близько опівночі, коли частина присутніх вже спала, зловмисник став вимагати у одного з гостей віддати йому гроші та мобільний телефон. У разі відмови погрожував фізичною розправою і декілька разів вдарив потерпілого по ногах і спині, після чого вийшов з кімнати. Але не тому, що вирішив припинити свої дії», – зазначили правоохоронці.
У прокуратурі додали, що за декілька хвилин фігурант повернувся до кімнати з ножем, приставив його до горла потерпілого і повторив свої вимоги. Чоловік передав зловмиснику свій телефон. На крики і галас прибігла дружина потерпілого, яка відштовхнула обвинуваченого та віддала йому гроші.
У суді фігурант визнав свою вину лише частково. Він заперечував, що погрожував комусь ножем і пояснив, що між ним і потерпілим стався конфлікт на побутовому ґрунті. За версією обвинуваченого, він завдав декілька ударів долонею чоловіку. Зловмисник заявив, що, на його думку, він вчинив хуліганство.
Харків’янина визнали винним у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ). Він проведе у тюрмі 8 років та 6 місяців.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 37-річний харків’янин, який із ножем вимагав у чоловіка телефон і гроші.".