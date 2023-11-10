Під Харковом чоловік ударив підлітка ножем по голові. Дитина в комі
На Харківщині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу 40-річному чоловікові. За версією слідства, увечері 5 листопада у селі Безруки Дергачівської громади він вдарив 14-річного підлітка ножем по голові. Після цього хлопець впав у кому.
Попередньо, чоловікові з суб’єктивних причин не сподобалася компанія підлітків, тому він вирішив їх “провчити”. Агресор втік, а хлопця ушпиталили, повідомляє Харківська облпрокуратура.
Під час обшуку вдома в чоловіка знайшли два радянські ПЗРК “Стріла-2”, мисливський обріз та близько тисячі набоїв до автомата. Після експертних досліджень діям фігуранта дадуть додаткову кваліфікацію.
Наразі справа розслідується за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, конфлікт стався близько 23:50 5 листопада, затриманий – житель села Безруки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Безруки, кома, мужчина, напал, нож, подросток, поліція, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 20:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу 40-річному чоловікові. За версією слідства, увечері 5 листопада у селі Безруки Дергачівської громади він вдарив 14-річного підлітка ножем по голові. Після цього хлопець впав у кому.".