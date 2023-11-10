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Под Харьковом мужчина ударил подростка ножом по голове. Ребенок в коме

Происшествия 20:14   10.11.2023
Елена Нагорная
Под Харьковом мужчина ударил подростка ножом по голове. Ребенок в коме Фото: Харьковская облпрокуратура

На Харьковщине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог 40-летнему мужчине. По версии следствия, вечером 5 ноября в селе Безруки Дергачевской громады он ударил 14-летнего подростка ножом по голове. После этого парень впал в кому.

Предварительно, мужчине по субъективным причинам не понравилась компания подростков, поэтому он решил их «проучить». Агрессор сбежал, а парня госпитализировали, сообщает Харьковская облпрокуратура.

В ходе обыска дома у мужчины нашли два советских ПЗРК «Стрела-2», охотничий обрез и около тысячи патронов к автомату. После экспертных исследований действиям фигуранта дадут дополнительную квалификацию.

Сейчас дело расследуется по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, конфликт произошел около 23:50 5 ноября, задержанный — житель села Безруки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 20:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог 40-летнему мужчине. По версии следствия, вечером 5 ноября в селе Безруки Дергачевской громады он ударил 14-летнего подростка ножом по голове. После этого парень впал в кому.".