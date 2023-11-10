Пьяным дрифтовал в центре Харькова, где чтили погибших. Водителя будут судить
В Харькове передали в суд дело мужчины, который вечером 22 октября на своем «ВАЗе» дрифтовал по площади Свободы в то время, как там проходил автопробег памяти погибших в результате полномасштабного вторжения РФ.
В тот вечер патрульные составили на мужчину два админпротокола — по ч. 3 ст. 130 и ч. 5 ст. 126 КУоАП, отстранили его от управления, а авто поместили на спецплощадку, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как оказалось, мужчина был пьян — Drager показал 2,05 промилле, что более чем в десять раз выше допустимой нормы. Кроме этого, он был судом лишен права управлять транспортными средствами. Также в течение года он дважды привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
10 ноября мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автопробег, дрифт, площадь свободы, полиция, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове передали в суд дело мужчины, который вечером 22 октября на своем «ВАЗе» дрифтовал по площади Свободы в то время, как там проходил автопробег памяти погибших в результате полномасштабного вторжения РФ.".