П’яним дрифтував у центрі Харкова, де вшановували загиблих. Водія судитимуть
У Харкові передали до суду справу чоловіка, який увечері 22 жовтня на своєму “ВАЗі” дрифтував на майдані Свободи у той час, як там проходив автопробіг пам’яті загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
Того вечора патрульні склали на чоловіка два адмінпротоколи – за ч. 3 ст. 130 та ч. 5 ст. 126 КУпАП, відсторонили його від керування, а авто помістили на спецмайданчик, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Як виявилося, чоловік був п’яний – Drager показав 2,05 проміле, що більш ніж у десять разів вище за допустиму норму. Крім того, він був судом позбавлений права керувати транспортними засобами. Також упродовж року він двічі притягувався до відповідальності за аналогічні правопорушення.
Фото: ГУ НП у Харківській області
10 листопада чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
Читайте також: У Харкові зіткнулися дві автівки: літній водій – у лікарні (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автопробег, дрифт, площадь свободы, поліція, суд, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «П’яним дрифтував у центрі Харкова, де вшановували загиблих. Водія судитимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові передали до суду справу чоловіка, який увечері 22 жовтня на своєму “ВАЗі” дрифтував на майдані Свободи у той час, як там проходив автопробіг пам’яті загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.".