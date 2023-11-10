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П’яним дрифтував у центрі Харкова, де вшановували загиблих. Водія судитимуть

Суспільство 18:28   10.11.2023
Олена Нагорна
П’яним дрифтував у центрі Харкова, де вшановували загиблих. Водія судитимуть

У Харкові передали до суду справу чоловіка, який увечері 22 жовтня на своєму “ВАЗі” дрифтував на майдані Свободи у той час, як там проходив автопробіг пам’яті загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Того вечора патрульні склали на чоловіка два адмінпротоколи – за ч. 3 ст. 130 та ч. 5 ст. 126 КУпАП, відсторонили його від керування, а авто помістили на спецмайданчик, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як виявилося, чоловік був п’яний – Drager показав 2,05 проміле, що більш ніж у десять разів вище за допустиму норму. Крім того, він був судом позбавлений права керувати транспортними засобами. Також упродовж року він двічі притягувався до відповідальності за аналогічні правопорушення.


Фото: ГУ НП у Харківській області

10 листопада чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 18:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові передали до суду справу чоловіка, який увечері 22 жовтня на своєму “ВАЗі” дрифтував на майдані Свободи у той час, як там проходив автопробіг пам’яті загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.".