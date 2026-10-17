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20-річна у Харкові заявила в поліцію на свого чоловіка: що сталося

Суспільство 19:01   17.10.2026
Вікторія Яковенко
20-річна у Харкові заявила в поліцію на свого чоловіка: що сталося

У Харкові поліцейські втрутилися в сімейний конфлікт.

У місті припинили факт домашнього насильства, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“20-річна дівчина повідомила, що її 26-річний чоловік висловлює словесні образи, агресивно себе поводить та погрожує фізичним насильством”, – зазначили правоохоронці.

Копи склали стосовно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП.

“Додатково правоохоронці винесли терміновий заборонний припис із заходами заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Правоохоронці попередили порушника про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового заборонного припису”, – повідомили у поліції.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, побив дружину до смерті.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2026 в 19:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські втрутилися в сімейний конфлікт.".