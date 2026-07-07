Live

Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві чоловіка: чому схопила ніж – НПУ

Події 12:33   07.07.2026
Вікторія Яковенко
Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві чоловіка: чому схопила ніж – НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

Вбивство сталося в одному з селищ Новопокровської громади. Інформацію про злочин правоохоронці отримали 5 липня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці копи виявили тіло 55-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

“Попередньо встановлено, що подружжя разом вживало алкогольні напої. Під час раптового побутового конфлікту 56-річна жінка взяла кухонний ніж і завдала чоловікові два удари. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці”, – розповіли у поліції.

Правоохоронці вилучили речові докази, а тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи.

“Фігурантка не заперечувала своєї причетності до злочину та надала слідчим правдиві показання. Правоохоронці затримали її”, – додали у поліції.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 64-річного чоловіка підозрюють у вбивстві дружини. Правоохоронці розповіли, що інцидент трапився у селищі Краснокутськ. За версією ГУ Нацполіції в Харківській області, між подружжям стався конфлікт. Під час сварки чоловік ударив потерпілу в обличчя. І від отриманих травм вона померла.

Читайте також: Порушення мовного закону: Харківщина – у п’ятірці лідерів за кількістю скарг

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Літній харків’янин йшов з гранатою: його зупинила поліція (фото)
Літній харків’янин йшов з гранатою: його зупинила поліція (фото)
07.07.2026, 13:46
Розмінування на Харківщині: де сьогодні буде гучно
Розмінування на Харківщині: де сьогодні буде гучно
07.07.2026, 10:15
БпЛА впав поблизу АЗС у Харкові: постраждала 20-річна (доповнено)
БпЛА впав поблизу АЗС у Харкові: постраждала 20-річна (доповнено)
07.07.2026, 13:29
Нову техніку отримали рятувальники на Харківщині: чим вона допоможе
Нову техніку отримали рятувальники на Харківщині: чим вона допоможе
07.07.2026, 11:40
Перші фото з місця удару FPV-дрона по Харкову показала ДСНС
Перші фото з місця удару FPV-дрона по Харкову показала ДСНС
07.07.2026, 09:07
Горить колонка: сьогодні вранці росіяни знову вдарили по АЗС (доповнено)
Горить колонка: сьогодні вранці росіяни знову вдарили по АЗС (доповнено)
07.07.2026, 07:56

Новини за темою:

07.07.2026
Літній харків’янин йшов з гранатою: його зупинила поліція (фото)
07.07.2026
Прифронтова Борівська громада залишилась без очільника? Тертишний пішов
07.07.2026
Порушення мовного закону: Харківщина – у п’ятірці лідерів за кількістю скарг
07.07.2026
Нову техніку отримали рятувальники на Харківщині: чим вона допоможе
07.07.2026
Завдав дружині смертельних ударів: у вбивстві підозрюють літнього чоловіка


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві чоловіка: чому схопила ніж – НПУ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 12:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вбивство сталося в одному з селищ Новопокровської громади. Інформацію про злочин правоохоронці отримали 5 липня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".