Жінку на Харківщині підозрюють у вбивстві чоловіка: чому схопила ніж – НПУ

Вбивство сталося в одному з селищ Новопокровської громади. Інформацію про злочин правоохоронці отримали 5 липня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці копи виявили тіло 55-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

“Попередньо встановлено, що подружжя разом вживало алкогольні напої. Під час раптового побутового конфлікту 56-річна жінка взяла кухонний ніж і завдала чоловікові два удари. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці”, – розповіли у поліції.

Правоохоронці вилучили речові докази, а тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи.

“Фігурантка не заперечувала своєї причетності до злочину та надала слідчим правдиві показання. Правоохоронці затримали її”, – додали у поліції.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 64-річного чоловіка підозрюють у вбивстві дружини. Правоохоронці розповіли, що інцидент трапився у селищі Краснокутськ. За версією ГУ Нацполіції в Харківській області, між подружжям стався конфлікт. Під час сварки чоловік ударив потерпілу в обличчя. І від отриманих травм вона померла.