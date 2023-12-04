Под действием наркотиков с ножом напал на мужчину: харьковчанина приговорили

Приговор получил 37-летний харьковчанин, который с ножом требовал у мужчины телефон и деньги.

Это произошло 15 декабря в частном доме на улице Жихарской, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Среди гостей был обвиненный, он находился в состоянии наркотического опьянения.

«Около полуночи, когда часть присутствующих уже спала, злоумышленник потребовал у одного из гостей отдать ему деньги и мобильный телефон. В случае отказа угрожал физической расправой и несколько раз ударил потерпевшего по ногам и спине, после чего вышел из комнаты. Но не потому, что решил прекратить свои действия», – отметили правоохранители.

В прокуратуре добавили, что через несколько минут фигурант вернулся в комнату с ножом, приставил его к горлу потерпевшего и повторил свои требования. Мужчина передал злоумышленнику свой телефон. На крики и шум прибежала жена потерпевшего, которая оттолкнула обвиняемого и отдала ему деньги.

В суде фигурант признал свою вину частично. Он отрицал, что угрожал кому-то ножом и объяснил, что между ним и потерпевшим произошел конфликт на бытовой почве. По версии обвиняемого, он нанес несколько ударов ладонью мужчине. Злоумышленник заявил, что, по его мнению, он совершил хулиганство.

Харьковчанина признали виновным в разбое, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УКУ). Он проведет в тюрьме 8 лет и 6 месяцев.