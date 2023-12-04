Несколько раз ударил ножом. В Харькове мужчина чуть не убил брата
Во время ссоры 40-летний мужчина несколько раз ударил ножом 27-летнего сводного брата, сообщили в Нацполиции.
3 декабря около 15:00 прохожие увидели драку на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе.
Драка началась на 4-м этаже многоэтажки, где живет потерпевший. Затем родственники продолжили выяснять отношения у подъезда. 40-летний мужчина несколько раз ножом пырнул своего 27-летнего сводного брата. Пострадавшего госпитализировали.
Полицейские оперативно задержали за совершение преступления 40-летнего мужчину, ранее судимого за совершение краж.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: брат, мужчина, Нацполиция, нож, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 17:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время ссоры 40-летний мужчина несколько раз ударил ножом 27-летнего сводного брата, сообщили в Нацполиции.".