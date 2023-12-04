Несколько раз ударил ножом. В Харькове мужчина чуть не убил брата

Во время ссоры 40-летний мужчина несколько раз ударил ножом 27-летнего сводного брата, сообщили в Нацполиции.

3 декабря около 15:00 прохожие увидели драку на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе.

Драка началась на 4-м этаже многоэтажки, где живет потерпевший. Затем родственники продолжили выяснять отношения у подъезда. 40-летний мужчина несколько раз ножом пырнул своего 27-летнего сводного брата. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские оперативно задержали за совершение преступления 40-летнего мужчину, ранее судимого за совершение краж.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.