«Работы еще на десятки лет»: какие «ловушки» находят саперы на Харьковщине

На Харьковщине продолжается разминирование. В частности, саперы работают на деоккупированной Балаклейщине. Для быстрой очистки территории специалисты используют машины механизированного разминирования MV-10 и MV-4, сообщили в ГСЧС Украины.

«Для этой машины, если она наезжает на противотанковую мину, то мина может либо обезвредиться, либо сдетонировать. Она дает 90% гарантии, но после машины саперы также вручную проходят по уже перемолотой почве, чтобы находить безопасные или опасные остатки. Случается разное заминирование: бывают противопехотные мины, противотанковые, очень много кассет попадалось на полях Харьковщины. Это еще на десятки лет работы, возможно, и больше», — рассказал сапер-оператор Андрей.

В Балаклейском районе специалисты обнаружили один из самых заминированных участков – бывшая дислокация оккупантов. Раньше здесь был детский лагерь.

«Этот участок очень заминирован. Они (оккупанты – ред.) минировали вокруг себя все. Они заминировали леса, дороги, поставили здесь растяжки. Здесь могут быть «ловушки» для нас. Может под миной стоять еще одна граната, которая сработает, если неосторожно извлекать мину», — отметил начальник отделения группы пиротехнических работ Александр.