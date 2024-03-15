Отрабатывает на 90%: саперы показали машину, разминирующую Харьковщину (видео)

Машины механизированного разминирования очистили от взрывоопасных предметов уже более 151 га территории Харьковской области.

Одна из машин GCS-200 работает на Изюмщине — разминирует линию электропередачи, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По словам начальника отделения механического разминирования группы пиротехнических работ Дмитрия Воротного, машина ездит по полям и обезвреживает противопехотные и противотанковые мины.

«Она дистанционного управления, на расстоянии 400 метров ею можно управлять. У нее есть два рабочих органа, для противопехотных и противотанковых мин. Помогает нам быстрее разминировать минные поля. Отрабатывает на 90%. Очень хорошо, что машина хорошо помогает выполнять боевые задачи и спасает наши жизни», — отметил Воротный.

Видео: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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