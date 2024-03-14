Новую машину для разминирования тестируют в Харьковской области
Сейчас в регионе работает 7 машин для разминирования. Их количество планируется постепенно увеличивать, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В марте приступили к тестированию новой машины для разминирования с активным приводом. Международные фонды хотят использовать украинскую технику, наши разработки. Ведь она гораздо дешевле, а по качеству не хуже зарубежных аналогов. Также имплементируем все программы Минэкономики по компенсации аграриям стоимости услуг по разминированию сельскохозяйственных участков», – прокомментировал Олег Синегубов.
Предприятия региона активно приобщаются не только к разработкам моделей машин для разминирования, но и другим системам защиты от мин, сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов.
«На одном из предприятий Харьковщины изготовлена система защиты ног от противопехотных мин. Она уже получила сертификат. Эту противоминную обувь высоко оценили иностранные производители, она будет очень полезна в работе. Всего в зависимости от сезона и поставленных задач, объема работ работают до 30 пиротехнических расчетов ГСЧС на территории Харьковщины. Уже обследовали около 4,5 тысяч гектар территории, проверено более 3 тысяч километров линий электропередач и обезврежено более 88 тысяч взрывоопасных предметов», – рассказал Артем Астахов.
Читайте также: “Шахеды” хитрые, а С-300 – “деликатная тема” – защитники неба Харькова (видео)
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: машина для разминирования, мина, Олег Синегубов, разминирование, розмінування, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новую машину для разминирования тестируют в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 21:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в регионе работает 7 машин для разминирования. Их количество планируется постепенно увеличивать, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.".