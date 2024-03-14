Новую машину для разминирования тестируют в Харьковской области

Сейчас в регионе работает 7 машин для разминирования. Их количество планируется постепенно увеличивать, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В марте приступили к тестированию новой машины для разминирования с активным приводом. Международные фонды хотят использовать украинскую технику, наши разработки. Ведь она гораздо дешевле, а по качеству не хуже зарубежных аналогов. Также имплементируем все программы Минэкономики по компенсации аграриям стоимости услуг по разминированию сельскохозяйственных участков», – прокомментировал Олег Синегубов.

Предприятия региона активно приобщаются не только к разработкам моделей машин для разминирования, но и другим системам защиты от мин, сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов.

«На одном из предприятий Харьковщины изготовлена система защиты ног от противопехотных мин. Она уже получила сертификат. Эту противоминную обувь высоко оценили иностранные производители, она будет очень полезна в работе. Всего в зависимости от сезона и поставленных задач, объема работ работают до 30 пиротехнических расчетов ГСЧС на территории Харьковщины. Уже обследовали около 4,5 тысяч гектар территории, проверено более 3 тысяч километров линий электропередач и обезврежено более 88 тысяч взрывоопасных предметов», – рассказал Артем Астахов.