«Шахеды» хитрые, а С-300 — «деликатная тема» — защитники неба Харькова (видео)

Машина, пулемет и трое защитников, которые от заката до рассвета дежурят в ожидании атаки вражеских дронов. Одна из мобильных огневых групп ПВО каждую ночь несет службу, чтобы не пустить «Шахеды» в Харьков. Нацгвардейцы показали журналистам, как проходит их вечер. Какое вооружение имеют, удалось ли поймать БпЛА и почему бессильны против ракет типа С-300 — члены экипажа рассказали корреспонденту МГ «Объектив».

Закат — время, когда готовятся заступить на боевое дежурство мобильные огневые группы ПВО, защищающие небо над Харьковом от «Шахедов».

Канцлер, командир экипажа мобильной огневой группы ПВО 5-й Слобожанской бригады НГУ

Мы выдвигаемся на свои заранее оговоренные позиции и там работаем по уничтожению этих летательных аппаратов.

Этот экипаж охотится на вражеские дроны с ноября прошлого года, до этого трое нацгвардейцев несли службу в других подразделениях. Сейчас задействованы в режиме 24/7: днем одни задачи, а всю ночь до рассвета — ожидание угрозы с неба.

Канцлер, командир экипажа мобильной огневой группы ПВО 5-й Слобожанской бригады НГУ

С-300 невозможно. Очень, очень быстро. Когда мы ее чувствуем, она уже где-то прилетает. Для Харькова С-300 — это очень деликатная тема. Пока никто не сделал оборудование, которое может их сбивать. На такое короткое расстояние.

Что касается сбития «Шахедов», то пока бойцы только готовятся открыть счет.

Канцлер, командир экипажа мобильной огневой группы ПВО 5-й Слобожанской бригады НГУ

Там, где мы находимся, пока не сбивали. Слышали, но очень далеко. Но расчеты из нашей части буквально вчера-позавчера сбили четыре «Шахеда», в разных секторах. Бывают дни, когда мы гоняемся за ними. Хочется не только его догнать, а еще и сбить. У каждого есть олимпийский интерес открыть счет своим сбитым «Шахедам».

Пока другие члены экипажа достают необходимую технику, командир рассказывает свою историю. Работал менеджером, когда началась полномасштабная — был мобилизован. В родной Балаклее, которую тогда оккупировали, остались родители.

Канцлер, командир экипажа мобильной огневой группы ПВО 5-й Слобожанской бригады НГУ

Поэтому пришлось идти защищать и может освобождать.

Чтобы гоняться за «Шахедами» необходима машина, для уничтожения — оружие.

Канцлер, командир экипажа мобильной огневой группы ПВО 5-й Слобожанской бригады НГУ

Это пулемет Браунинг американского производства. У нас есть тепловизионный прицел. И есть экран, который позволяет видеть тепловые цели. Когда мы учились на полигоне, то там как по наземным, так и воздушным целям неподвижных мы отрабатывали.

От получения команды быть наготове до возможного появления дрона обычно есть 10-15 минут. За это время должны доехать на позицию. Далее дрон «ловят» с помощью тепловизора и прожектора. Их, как и машину, бойцам передали волонтеры.

Канцлер, командир экипажа мобильной огневой группы ПВО 5-й Слобожанской бригады НГУ

Темный объект подсветить. Потому что сейчас «Шахеды» стали красить в темный цвет. Поэтому прожектор дает возможность его обнаружить визуально.

За Браунингом — старший пулеметчик с позывным «Ярмен» из поселка Золочев. До войны — слесарь-ремонтник. Ярмен говорит: если цель будет от него на расстоянии до 500 метров, он может использовать и автомат.

Ярмен, старший пулеметчик экипажа мобильной огневой группы ПВО 5-й Слобожанской бригады НГУ

Не приходилось, но мы всегда готовы наносить поражения из всего, из чего можно. Очень хитрый. Все изменилось. Раньше «Шахеды» летели по заданным координатам. Почти по прямой линии, и это было намного проще — обнаружить, перехватить и сбить. Сейчас они больше похожи на разведывательные дроны. Постоянно меняют маршруты. И, возможно, чтобы также обнаружить и нас, мобильные группы. Мы по сути мобильная огневая группа. То есть нас могут отправить куда угодно, на какие угодно рубежи. Мы можем работать как по наземным, так и по воздушным целям. Хотелось бы защищать свою, родную землю. Поближе к своему родному дому. Вот и вся мотивация.

Вскоре защитники заступят на дежурство, поэтому оставляют нас и выдвигаются на позицию. По состоянию на февраль, как рассказывал начальник ХОВА Олег Синегубов, на Харьковщине было несколько сотен мобильных групп ПВО.