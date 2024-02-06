В Харькове и области усилят ПВО — Синегубов провел совещание с военными

В ближайшее время планируется усиление защиты воздушного пространства Харьковщины, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам совещания с руководителями подразделений ПВО.

Синегубов отметил, что будет обеспечено «очередное техническое пополнение», и важным направлением является защита критической инфраструктуры региона.

«Продолжаем обеспечивать мобильные огневые группы автомобилями и необходимым комплектованием для эффективного уничтожения вражеских беспилотников. Собрали новые потребности подразделений», — рассказал начальник ХОВА.

Также среди рассмотренных вопросов, по его словам, — совершенствование центров подготовки кадров.

Напомним, в конце декабря 2023 года Синегубов сообщал, что в области создали более сотни мобильных огневых групп ПВО.