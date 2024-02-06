Live
  • Вт 06.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.55
  • EUR 40.37

В Харькове и области усилят ПВО — Синегубов провел совещание с военными

Общество 17:57   06.02.2024
Елена Нагорная
В Харькове и области усилят ПВО — Синегубов провел совещание с военными Фото: Олег Синегубов

В ближайшее время планируется усиление защиты воздушного пространства Харьковщины, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам совещания с руководителями подразделений ПВО.

Синегубов отметил, что будет обеспечено «очередное техническое пополнение», и важным направлением является защита критической инфраструктуры региона.

«Продолжаем обеспечивать мобильные огневые группы автомобилями и необходимым комплектованием для эффективного уничтожения вражеских беспилотников. Собрали новые потребности подразделений», — рассказал начальник ХОВА.

Также среди рассмотренных вопросов, по его словам, — совершенствование центров подготовки кадров.

Напомним, в конце декабря 2023 года Синегубов сообщал, что в области создали более сотни мобильных огневых групп ПВО.

Читайте также: Идеальная ПВО. Чем, как и возможно ли защитить Харьков от ракетных ударов РФ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 5.02: планы РФ по Купянску, белые тигры в экопарке
Главные новости Харькова 5.02: планы РФ по Купянску, белые тигры в экопарке
05.02.2024, 23:36
Главные новости Харькова 6.02: от удара РФ погиб младенец, Терехов в Германии
Главные новости Харькова 6.02: от удара РФ погиб младенец, Терехов в Германии
06.02.2024, 19:17
Более 4 млн грн украли на ремонте дороги под Харьковом: подрядчик в бегах
Более 4 млн грн украли на ремонте дороги под Харьковом: подрядчик в бегах
05.02.2024, 23:17
«Скорая» попала в ДТП в Харькове: двоих человек увезли в больницу (фото)
«Скорая» попала в ДТП в Харькове: двоих человек увезли в больницу (фото)
06.02.2024, 18:42
В Харькове и области усилят ПВО — Синегубов провел совещание с военными
В Харькове и области усилят ПВО — Синегубов провел совещание с военными
06.02.2024, 17:57
Пожилая женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине
Пожилая женщина ранена из-за обстрела села на Харьковщине
06.02.2024, 18:40

Новости по теме:

11:26
Усилились обстрелы населенных пунктов – Синегубов о ситуации на Харьковщине
14:12
Есть данные от разведки — Синегубов об ударах РФ по энергообъектам в морозы
19:00
В ГУР сделали прогноз относительно ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины
19:30
Пока ВСУ отбивали атаки Shahed на инфраструктуру Харьковщины — Синегубов
23:20
Атаки РФ на энергообъекты начались с Харьковщины, здесь же сбили первый Shahed

Вы читали новость: «В Харькове и области усилят ПВО — Синегубов провел совещание с военными»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 17:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшее время планируется усиление защиты воздушного пространства Харьковщины".