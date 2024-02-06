В Харькове и области усилят ПВО — Синегубов провел совещание с военными
В ближайшее время планируется усиление защиты воздушного пространства Харьковщины, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам совещания с руководителями подразделений ПВО.
Синегубов отметил, что будет обеспечено «очередное техническое пополнение», и важным направлением является защита критической инфраструктуры региона.
«Продолжаем обеспечивать мобильные огневые группы автомобилями и необходимым комплектованием для эффективного уничтожения вражеских беспилотников. Собрали новые потребности подразделений», — рассказал начальник ХОВА.
Также среди рассмотренных вопросов, по его словам, — совершенствование центров подготовки кадров.
Напомним, в конце декабря 2023 года Синегубов сообщал, что в области создали более сотни мобильных огневых групп ПВО.
Читайте также: Идеальная ПВО. Чем, как и возможно ли защитить Харьков от ракетных ударов РФ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: инфраструктура, обстрелы, пво, синєгубов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове и области усилят ПВО — Синегубов провел совещание с военными»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 17:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшее время планируется усиление защиты воздушного пространства Харьковщины".