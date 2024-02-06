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У Харкові та області посилять ППО – Синєгубов провів нараду з військовими

Суспільство 17:57   06.02.2024
Олена Нагорна
У Харкові та області посилять ППО – Синєгубов провів нараду з військовими

Найближчим часом планується посилення захисту повітряного простору Харківщини, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками наради із керівниками підрозділів ППО.

Синєгубов зазначив, що буде забезпечено “чергове технічне поповнення” і важливим напрямом є захист критичної інфраструктури регіону.

Продовжуємо забезпечувати мобільні вогневі групи автомобілями та необхідним комплектуванням для ефективного знищення ворожих безпілотників. Зібрали нові потреби підрозділів“, – розповів начальник ХОВА.

Також серед розглянутих питань, за його словами, вдосконалення центрів підготовки кадрів.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Синєгубов повідомляв, що в області створили понад сотню мобільних вогневих груп ППО.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 17:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчим часом планується посилення захисту повітряного простору Харківщини".