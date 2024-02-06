У Харкові та області посилять ППО – Синєгубов провів нараду з військовими

Найближчим часом планується посилення захисту повітряного простору Харківщини, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками наради із керівниками підрозділів ППО.

Синєгубов зазначив, що буде забезпечено “чергове технічне поповнення” і важливим напрямом є захист критичної інфраструктури регіону.

“Продовжуємо забезпечувати мобільні вогневі групи автомобілями та необхідним комплектуванням для ефективного знищення ворожих безпілотників. Зібрали нові потреби підрозділів“, – розповів начальник ХОВА.

Також серед розглянутих питань, за його словами, вдосконалення центрів підготовки кадрів.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Синєгубов повідомляв, що в області створили понад сотню мобільних вогневих груп ППО.