У Харкові та області посилять ППО – Синєгубов провів нараду з військовими
Найближчим часом планується посилення захисту повітряного простору Харківщини, заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками наради із керівниками підрозділів ППО.
Синєгубов зазначив, що буде забезпечено “чергове технічне поповнення” і важливим напрямом є захист критичної інфраструктури регіону.
“Продовжуємо забезпечувати мобільні вогневі групи автомобілями та необхідним комплектуванням для ефективного знищення ворожих безпілотників. Зібрали нові потреби підрозділів“, – розповів начальник ХОВА.
Також серед розглянутих питань, за його словами, вдосконалення центрів підготовки кадрів.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Синєгубов повідомляв, що в області створили понад сотню мобільних вогневих груп ППО.
Читайте також: Ідеальна ППО. Чим, як і чи можливо захистити Харків від ракетних ударів РФ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: инфраструктура, обстріли, пво, синєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові та області посилять ППО – Синєгубов провів нараду з військовими»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 17:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчим часом планується посилення захисту повітряного простору Харківщини".