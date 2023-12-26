Синєгубов повідомив, скільки мобільних груп ППО захищають Харківщину

Наразі в Харківській області створили понад сотню мобільних вогневих груп ППО. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, це найбільша кількість в Україні.

«Це саме ті групи, які мають боротися з тими дронами-камікадзе типу «Шахед». Ми не лише передаємо автомобілі, для розуміння, ми повністю їх комплектуємо, тобто наше завдання придбати туди відповідно тепловізійні засоби нічного бачення, це планшети, це тактичні навушники для всього цього екіпажу, це лазерні указки, це прожектори, це ліхтарі, це радіостанція. Тобто нашим військовим залишається просто встановити цей кулемет, підключити це все і виходити на відповідні бойові чергування», – сказав Синєгубов під час брифінгу, передає кореспондент МГ «Об’єктив».