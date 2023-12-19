Мобільні групи ППО, які захищають Харківщину, отримали авто та дрони (фото)
Для посилення мобільних вогневих груп Харківщини передали три авто, ще двоє позашляховиків направили для бійців на Донецький напрямок. Машини надійшли від Міжнародного штабу допомоги українцям у межах 22-ї гуманітарної місії та від БФ “Європейські Традиції Доброчинності ETOC”.
Крім того, військові отримали дрони, спальні мішки, бронежилети та продуктові набори, передає пресслужба ХОВА.
“Як представники благодійної організації ми розуміємо, що наразі повинні зосередитися на двох ключових речах: авто і дрони. У межах проєкту «1000 дронів для України» працюємо над забезпеченням військових дронами та спільно з партнерами відшукуємо необхідні автівки як в Україні, так і за кордоном”, — прокоментувала голова Міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк.
Фото: ХОВА
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, дрони, мобильные группы, пво, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 18:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для посилення мобільних вогневих груп Харківщини передали три авто, ще двоє позашляховиків направили для бійців на Донецький напрямок. Машини надійшли від Міжнародного штабу допомоги українцям у межах 22-ї гуманітарної місії та від БФ “Європейські Традиції Доброчинності ETOC”.".