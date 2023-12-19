Мобильные группы ПВО, которые защищают Харьковщину, получили авто и дроны
Для усиления мобильных огневых групп Харьковщины передали три авто, еще два внедорожника направили для бойцов на Донецкое направление. Машины поступили от Международного штаба помощи украинцам в рамках 22-й гуманитарной миссии и от БФ «Европейские Традиции Благотворительности ETOC».
Кроме того, военные получили дроны, спальные мешки, бронежилеты и продуктовые наборы, передает пресс-служба ХОВА.
«Как представители благотворительной организации мы понимаем, что сейчас должны сосредоточиться на двух ключевых вещах: авто и дроны. В рамках проекта «1000 дронов для Украины» работаем над обеспечением военных дронами и совместно с партнерами отыскиваем необходимые машины как в Украине, так и за рубежом», — прокомментировала председатель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк.
Фото: ХОВА
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, дрони, дроны, мобильные группы, пво, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 18:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для усиления мобильных огневых групп Харьковщины передали три авто, еще два внедорожника направили для бойцов на Донецкое направление. Машины поступили от Международного штаба помощи украинцам в рамках 22-й гуманитарной миссии и от БФ «Европейские Традиции Благотворительности ETOC».".