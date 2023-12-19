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Мобильные группы ПВО, которые защищают Харьковщину, получили авто и дроны

Общество 18:10   19.12.2023
Елена Нагорная
Мобильные группы ПВО, которые защищают Харьковщину, получили авто и дроны Фото: ХОВА

Для усиления мобильных огневых групп Харьковщины передали три авто, еще два внедорожника направили для бойцов на Донецкое направление. Машины поступили от Международного штаба помощи украинцам в рамках 22-й гуманитарной миссии и от БФ «Европейские Традиции Благотворительности ETOC».

Кроме того, военные получили дроны, спальные мешки, бронежилеты и продуктовые наборы, передает пресс-служба ХОВА.

«Как представители благотворительной организации мы понимаем, что сейчас должны сосредоточиться на двух ключевых вещах: авто и дроны. В рамках проекта «1000 дронов для Украины» работаем над обеспечением военных дронами и совместно с партнерами отыскиваем необходимые машины как в Украине, так и за рубежом», — прокомментировала председатель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк.


Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 18:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для усиления мобильных огневых групп Харьковщины передали три авто, еще два внедорожника направили для бойцов на Донецкое направление. Машины поступили от Международного штаба помощи украинцам в рамках 22-й гуманитарной миссии и от БФ «Европейские Традиции Благотворительности ETOC».".