Live
  • Вт 26.12.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 37.52
  • EUR 41.36

Синегубов сообщил, сколько мобильных групп ПВО защищают Харьковщину

Общество 12:34   26.12.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Синегубов сообщил, сколько мобильных групп ПВО защищают Харьковщину Фото: Елена Нагорная

На данный момент в Харьковской области создали более сотни мобильных огневых групп ПВО. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, это самое большое количество в Украине.

«Это именно те группы, которые должны бороться с дронами-камикадзе типа «Шахед». Мы не только передаем автомобили, для понимания, мы полностью их комплектуем, то есть наша задача приобрести туда соответственно тепловизионные средства ночного видения, это планшеты, это тактические наушники для всего экипажа, это лазерные указки, это прожекторы, это фонари, это радиостанция. То есть нашим военным остается просто установить этот пулемет, подключить все это и выходить на соответствующие боевые дежурства», — сказал Синегубов во время брифинга, передает корреспондент МГ «Объектив».

Читайте также: Мобильные группы ПВО, которые защищают Харьковщину, получили авто и дроны

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
26.12.2023, 11:50
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
25.12.2023, 14:32
Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
26.12.2023, 12:00
Главные новости Харькова 26.12: взрыв газа, Терехов и Синегубов про Новый год
Главные новости Харькова 26.12: взрыв газа, Терехов и Синегубов про Новый год
26.12.2023, 13:06
В Харькове произошел взрыв в квартире многоэтажки: есть пострадавший (фото)
В Харькове произошел взрыв в квартире многоэтажки: есть пострадавший (фото)
26.12.2023, 10:42
ХОВА о мобилизации: количество врученных повесток на Харьковщине увеличилось
ХОВА о мобилизации: количество врученных повесток на Харьковщине увеличилось
26.12.2023, 13:27

Новости по теме:

12:34
Синегубов сообщил, сколько мобильных групп ПВО защищают Харьковщину
23:25
Главные новости Харькова 22.12: СБУ идентифицировала преступников из РФ, фронт
23:31
Главные новости Харькова 19.12: концерты в метро, перенос сессии облсовета
21:42
Главные новости Харькова 17.12: ДРГ, планы РФ на Харьковщине, броневики
09:00
На Харьковщине без света почти 10 тыс. абонентов — сводка Синегубова

Вы читали новость: «Синегубов сообщил, сколько мобильных групп ПВО защищают Харьковщину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 12:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент в Харьковской области создали более сотни мобильных огневых групп ПВО. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, это самое большое количество в Украине.".