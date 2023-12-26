Синегубов сообщил, сколько мобильных групп ПВО защищают Харьковщину
Фото: Елена Нагорная
На данный момент в Харьковской области создали более сотни мобильных огневых групп ПВО. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, это самое большое количество в Украине.
«Это именно те группы, которые должны бороться с дронами-камикадзе типа «Шахед». Мы не только передаем автомобили, для понимания, мы полностью их комплектуем, то есть наша задача приобрести туда соответственно тепловизионные средства ночного видения, это планшеты, это тактические наушники для всего экипажа, это лазерные указки, это прожекторы, это фонари, это радиостанция. То есть нашим военным остается просто установить этот пулемет, подключить все это и выходить на соответствующие боевые дежурства», — сказал Синегубов во время брифинга, передает корреспондент МГ «Объектив».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Shahed, группы, пво, синєгубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 12:34;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент в Харьковской области создали более сотни мобильных огневых групп ПВО. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, это самое большое количество в Украине.".