Ідеальна ППО. Чим, як і чи можливо захистити Харків від ракетних ударів РФ
Харків залишається одним із багатостраждальних міст України, який щодня зазнає ракетних ударів із боку РФ. Після кожної такої атаки постає питання: чому Харків не прикритий ППО так, як, наприклад, Київ, і чи можливо це зробити? І якщо так, то що для цього потрібно, розмірковує військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко.
23 січня Харків постраждав від комбінованої атаки ракет РФ, серед яких були ракети Х-22/32, 5В55 ЗРК С-300 та 9М723 ОТРК “Іскандер”, нагадав Коваленко.
Від перших днів повномасштабного вторгнення росіяни тероризували Харків хаотичним обстрілом із РСЗВ. Північну Салтівку буквально перетворювали на другий Маріуполь. Але тоді протистояти окупантам можна було або контрбатарейною боротьбою, або поступово виганяючи їх із Харківської області.
Зараз росіяни тероризують Харків ракетами або дронами-камікадзе Shahed-131/136. Насамперед страждають цивільні об’єкти. Водночас більшість подібних ракет, запущених по Києву, збивають, чому і виникає питання, чи можливо навколо Харкова створити таку ж ППО.
«По Харкову завдають удари переважно ракетами модифікацій 5В55 ЗРК С-300, 9М723 ОТРК “Іскандер” та Х-22/32. Практично всі ці ракети малого та середнього радіуса дії перехопити не можуть, і основним засобом їхнього перехоплення є ЗРК Patriot або SAMP/T. Загалом для захисту міста цілком може вистачити однієї батареї ЗРК Patriot або SAMP/T, яка б радіусом своєї дії охоплювала не тільки сам Харків, а й область, а також частину повітряного простору РФ, щоб збивати ракети навіть над територією ворога», – пояснює Коваленко
Але ракети Х-22/32 ЗРК Patriot або SAMP/T можуть збивати виключно теоретично, оскільки не було жодного підтвердженого випадку. Росіяни запускають ці ракети по тих регіонах, де немає ЗРК Patriot або SAMP/T, а тому перевірити ефективність іноземних ППО поки не вдалося.
«Ракети 9М723 ОТРК “Іскандер” ЗРК Patriot або SAMP/T клацають як насіння, для них вони не є проблемою. Практично вся балістика, що прямує на Київ, збивається зі 100% ймовірністю. Але дилема в тому, що за пусків 9М723 цій ракеті летіти до Києва 200 км, і всі системи встигають відреагувати на загрозу, а ось до Харкова від кордону з РФ 20-25 км. Для 9М723 час підльоту до Харкова становить 12 секунд. ЗРК Patriot та SAMP/T – це високотехнологічні засоби протиповітряної оборони, але навіть вони не встигають відреагувати на загрозу на таких маленьких відстанях і за такий короткий проміжок часу. До того ж у такому становищі вони не так стають засобом захисту, як метою для полювання, оскільки дуже вразливі для ударів балістикою», – підбив підсумки військовий експерт.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 14:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків залишається одним із багатостраждальних міст України, який щодня зазнає ракетних ударів із боку РФ. Після кожної такої атаки постає питання: чому Харків не прикритий ППО так, як, наприклад, Київ, і чи можливо це зробити? І якщо так, то що для цього потрібно, розмірковує військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко.".