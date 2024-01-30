Идеальная ПВО. Чем, как и возможно ли защитить Харьков от ракетных ударов РФ

Харьков остается одним из многострадальных городов Украины, ежедневно испытывающий на себе ракетные удары со стороны РФ. После каждой такой атаки возникает вопрос: почему Харьков не прикрыт ПВО так, как, например, Киев и возможно ли это сделать? И если да, то что для этого нужно, размышляет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

23 января Харьков пострадал от комбинированной атаки ракет РФ, среди которых были ракеты Х-22/32, 5В55 ЗРК С-300 и 9М723 ОТРК «Искандер», напомнил Коваленко.

С первых дней полномасштабного вторжения россияне терроризировали Харьков хаотичными обстрелами из РСЗО. Северную Салтовку буквально превращали во второй Мариуполь. Но тогда противостоять оккупантам можно было либо контрбатарейной борьбой, либо поступательно изгоняя их из Харьковской области.

Сейчас же россияне терроризируют Харьков ракетами либо дронами-камикадзе Shahed-131/136. В первую очередь страдают гражданские объекты. В то же время большинство подобных ракет, запущенных по Киеву, сбивают, отчего и возникает вопрос, возможно ли вокруг Харькова создать такую же ПВО.

«По Харькову наносятся удары в основном ракетами модификаций 5В55 ЗРК С-300, 9М723 ОТРК «Искандер» и Х-22/32. Практически все эти ракеты малого и среднего радиуса действия перехватить не могут, и основным средством их перехвата является ЗРК Patriot или SAMP/T. В целом для защиты города вполне может хватить одной батареи ЗРК Patriot или SAMP/T, которая бы радиусом своего действия охватывала бы не только сам Харьков, но и область, а также часть воздушного пространства РФ, чтоб сбивать ракеты даже над территорией РФ», — объясняет Коваленко.

Но ракеты Х-22/32 ЗРК Patriot или SAMP/T могут сбивать исключительно теоретически, поскольку не было ни одного подтвержденного случая. Россияне запускают эти ракеты по тем регионам, где нет ЗРК Patriot или SAMP/T, а потому проверить эффективность иностранных ПВО пока не удалось.

«Ракеты 9М723 ОТРК «Искандер» ЗРК Patriot или SAMP/T щелкают как семечки, для них они не являются проблемой. Практически вся баллистика, направляемая на Киев, сбивается со 100% вероятностью. Но дилемма в том, что при пусках 9М723 этой ракете лететь до Киева 200 км и все системы успевают отреагировать на угрозу, а вот до Харькова от границы с Россией 20-25 км. Для 9М723 это время подлета 12 секунд. ЗРК Patriot и SAMP/T — это высокотехнологичные средства противовоздушной обороны, но даже они не успевают отреагировать на угрозу на таких маленьких расстояниях и за настолько короткий промежуток времени. К тому же в таком положении они не столько становятся средством защиты, сколько целью для охоты, поскольку весьма уязвимы для ударов баллистикой», — подвел итоги военный эксперт.