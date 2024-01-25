Бойцы ПВО, защищавшие Харьков 23 января, — WP: “Ничего не можем сделать»

Издание The Washington Post взяло интервью у солдат подразделения ПВО к северу от Харькова во вторник, 23 января, когда российские военные нанесли по городу три серии ракетных ударов. Защитники неба рассказали корреспондентам, что ничего не могут сделать и чувствуют себя беспомощными, так как не имеют необходимого вооружения.

“59-летний солдат подразделения ПВО только начал свою смену на участке заснеженного леса недалеко от российской границы рано утром во вторник, когда яркий свет вспыхнул на горизонте. Он схватил рацию и проговорил срочное сообщение: «Я вижу вспышки и слышу исходящие взрывы!». Солдат знал, что это баллистические ракеты, запущенные из России. Но времени остановить их не было, а в арсенале его подразделения не было оружия, которое могло бы это сделать. Через несколько секунд ракеты упали на Харьков, второй по величине город Украины, сравняв с землей жилой дом и разрушив другую гражданскую инфраструктуру”, — пишет The Washington Post.

По информации издания, на вооружении подразделения ПВО 113-й бригады территориальной обороны — установка ЗУ-23-2 советских времен. Это трофейное оружие, захваченное у российских солдат, когда те отступали из Купянска в сентябре 2022 года. Мобильная система, установленная в задней части грузовика, может поражать только цели, движущиеся со скоростью ниже скорости звука. Среди них беспилотники Shahed и FPV-дроны.

«Я понимал, что они будут лететь и бить по людям, и что я не могу ничего сделать, чтобы предотвратить это», — цитирует издание солдата 113-й бригады с позывным «Дедушка», ставшего свидетелем запуска ракет по Харькову около 7 утра. Боль от этой беспомощности, по его словам, была чувством, которое он «не мог выразить словами».



Фото: The Washington Post

Во вторник днем военнослужащие готовились отвечать на новые удары. «Положение постоянно напряженное», — сказал командир подразделения ПВО с позывным “Махно”. Задержки с поставками оружия от партнеров в Европе и США, по его словам, поставили его войска, которые воюют на востоке Украины с 2014 года, в затруднительное положение. «Мир тратит время, решая, стоит ли нам давать оружие, не следует ли, — сказал Махно. — Нам нужно быть на два шага впереди врага».

Другой солдат с позывным «Стрелок» рассказал, что когда ракеты направляются в сторону города, «мы определенно чувствуем, что ничего не можем сделать». По его словам, лучшим способом остановить удары было бы использование системы HIMARS для поражения стартовых площадок в России. Но Вашингтон, предоставивший эти системы, запретил Украине использовать их для поражения целей в РФ — ограничение, которое Стрелок назвал «абсурдным».

И снова подразделение ПВО к северу от города увидело ракеты, направляющиеся в сторону Харькова (около 22 часов — ред.). И снова они ничего не могли сделать, пишет издание.

“Для России Харьков является одной из самых простых целей. Город находится настолько близко к границе, что даже современные системы ПВО, такие как Patriot американской разработки, которые Украина использует в Киеве, не смогут вовремя отреагировать на высокоскоростные ракеты, движущиеся по баллистической траектории. Время между запуском и приземлением обычно составляет менее одной минуты”, — отмечает The Washington Post.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. На улице Академика Проскуры был полностью разрушен подъезд. Погибли десять человек, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов достали тела супругов. Вместе с ними погибли две собаки. Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Пострадали девять человек.

Поисковые работы на Академика Проскуры завершили 24 января. 25 января в Харькове объявлен траур по погибшим.