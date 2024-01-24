Поисковые работы на месте разрушенной ракетой РФ 5-этажки в Харькове завершили
Более суток спасатели расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции разрушенной российской ракетой 5-этажки, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
«Сегодня изъяты тела еще двух человек и двух собачек. С помощью тяжелой инженерной техники в течение 2 дней убрали 160 тонн строительного мусора. Всего в результате вчерашнего российского удара по Харькову погибли 10 человек», — отметили в ГСЧС в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, загиблі, погибшие, поисковая операция, ракета, ракетний удар, рф, тела, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 17:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более суток спасатели расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции разрушенной российской ракетой 5-этажки, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".