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Поисковые работы на месте разрушенной ракетой РФ 5-этажки в Харькове завершили

Общество 17:43   24.01.2024
Оксана Якушко

Более суток спасатели расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции разрушенной российской ракетой 5-этажки, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

«Сегодня изъяты тела еще двух человек и двух собачек. С помощью тяжелой инженерной техники в течение 2 дней убрали 160 тонн строительного мусора. Всего в результате вчерашнего российского удара по Харькову погибли 10 человек», — отметили в ГСЧС в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 17:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более суток спасатели расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции разрушенной российской ракетой 5-этажки, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".