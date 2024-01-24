Поисковые работы на месте разрушенной ракетой РФ 5-этажки в Харькове завершили

Более суток спасатели расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции разрушенной российской ракетой 5-этажки, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

«Сегодня изъяты тела еще двух человек и двух собачек. С помощью тяжелой инженерной техники в течение 2 дней убрали 160 тонн строительного мусора. Всего в результате вчерашнего российского удара по Харькову погибли 10 человек», — отметили в ГСЧС в Харьковской области.