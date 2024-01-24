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Тела из-под завалов в Харькове достали: Синегубов сообщил возраст погибших

Общество 14:26   24.01.2024
Виктория Яковенко
Тела из-под завалов в Харькове достали: Синегубов сообщил возраст погибших Фото: Олег Синегубов

Спасатели деблокировали тела мужчины и женщины — жителей дома, разрушенного из-за ракетного удара РФ утром 23 января.

Погибшему мужчине было 57 лет, женщине – 56, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 14:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели деблокировали тела мужчины и женщины — жителей дома, разрушенного из-за ракетного удара РФ утром 23 января.".