Тела из-под завалов в Харькове достали: Синегубов сообщил возраст погибших
Фото: Олег Синегубов
Спасатели деблокировали тела мужчины и женщины — жителей дома, разрушенного из-за ракетного удара РФ утром 23 января.
Погибшему мужчине было 57 лет, женщине – 56, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели деблокировали тела мужчины и женщины — жителей дома, разрушенного из-за ракетного удара РФ утром 23 января.".