Тіла з-під завалів у Харкові дістали: Синєгубов повідомив вік загиблих
Фото: Олег Синєгубов
Рятувальники деблокували тіла чоловіка та жінки – жителів будинку, зруйнованого через ракетний удар РФ вранці 23 січня.
Загиблому чоловіку було 57 років, жінці – 56, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники деблокували тіла чоловіка та жінки – жителів будинку, зруйнованого через ракетний удар РФ вранці 23 січня.".