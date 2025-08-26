Співробітниця моргу на Харківщині обкрадала тіла воїнів – слідство (фото)

Правоохоронці на Харківщині встановили, що співробітниця моргу знімала золоті прикраси з тіл загиблих українських воїнів.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що розслідувати справу почали після звернення дружини полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. Жінка запевняла, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці.

«Під час слідства встановлено, що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи». Вона систематично привласнювала особисті речі загиблих воїнів», – зазначили правоохоронці.

Вони встановили, що фігурантка викрадала мобільні телефони, ланцюжки, обручки тощо. Деякі кільця вона навіть зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців.

Після цього жінка здавала вкрадене у ломбард, розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов. Фігурантка зізналась, що просто хотіла покращити свій матеріальний стан.

Під час обшуку правоохоронці вилучили велику кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів.

Наразі слідство триває: встановлюються інші потерпілі та перевіряється причетність інших працівників моргу до злочинів.

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом померлого) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Їй загрожує до 8 років тюрми.