«Сподіваємося, руху в бік Харкова не буде». Що очікують після зими у ДПСУ

Записано 13:36   26.02.2026
Вікторія Яковенко
«Сподіваємося, руху в бік Харкова не буде». Що очікують після зими у ДПСУ Скриншот

Українські захисники, які наразі воюють на Вовчанському напрямку, очікують, що після зими окупанти можуть стати активнішими.

«До цього ми готуємося. Ми сподіваємося, що ніякого руху в бік Харкова не буде», – зазначив в етері нацмарафону оператор БпЛА прикордонної бригади «Форпост» підрозділу дронів «Караюча тінь» Сергій Лаврентьєв.

Він також розповів, чи вплинули відключення Starlink на ситуацію на фронті.

«Великого впливу на ситуацію на фронті я не помітив. З останнього що бачив, що північна частина Харкова стала доступною для FPV-дронів і був помічений навіть дрон на оптоволокні», – сказав воїн.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Загалом, за його словами, ситуація на Вовчанському напрямку – завжди складна та динамічна. Констатує: цей напрямок завжди був полігоном для тестування нових технологій.

«Ми тут одні з першими побачили штурми на мотоциклах, потім тут з’явились дрони на оптоволокні, з останніх це були штурми з інфільтрацією (коли замість лобового штурму висилаються невеликі групи штурмовиків). Але через посилення кількість операторів дронів, ми їх бачимо, ми готуємося до них. І 90% прихованих штурмових груп не доходять навіть на позиції між нами. У самому Вовчанську ситуація складніша. Дуже часто буває, коли на одній вулиці, в одному з підвалів знаходяться наші воїни, а на тій же самій вулиці, в іншому підвалі знаходяться загарбники. Через це дрони виконують дуже важливу роль. Ми бачимо їх розвідувальними дронами і знешкоджуємо противника ударними дронами», – сказав Лаврентьєв.

