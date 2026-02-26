Live

Активізація на фронті: на Харківщині було 20 боїв, по всій країні – 235

Фронт 08:56   26.02.2026
Оксана Горун
Активізація на фронті: на Харківщині було 20 боїв, по всій країні – 235

Кількість боїв на фронті в Україні суттєво зросла минулої доби. Якщо 25 лютого в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв про 164 зіткнення, то сьогодні – про 235. 

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Піщаного, Стариці, Рибалкиного, Вовчанська та у бік Зеленого та Лиману. На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Борівської Андріївки та у бік Новоплатонівки, Піщаного й Курилівки“, – поінформував ГШ 26 лютого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів.

Читайте також: Російські війська атакували в Куп’янську – ISW

“За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників”, – зазначили захисники України.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
