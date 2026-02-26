Активизация на фронте: на Харьковщине было 20 боев, по всей стране — 235
Количество боев на фронте в Украине существенно возросло в минувшие сутки. Если 25 февраля в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал о 164 столкновениях, то сегодня — про 235.
«На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Песчаного, Старицы, Рыбалкиного, Волчанска и в сторону Зеленого и Лимана. На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Боровской Андреевки и в сторону Новоплатоновки, Песчаного и Куриловки», — проинформировал ГШ 26 февраля.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз.
«За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и один пункт управления БпЛА российских захватчиков», — отметили защитники Украины.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
