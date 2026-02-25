Генштаб зафиксировал 14 боев за сутки на Харьковщине: подробности

Всего на фронте в Украине за минувшие сутки было 164 боевых столкновения, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 25 февраля.

«На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Вильча, Синельниково, Малая Волчья и Зеленое. На Купянском направлении враг девять раз атаковал в районе Глушковки, Песчаного, Куриловки, Борисовской Андреевки и Купянска», — проинформировали в Генштабе.

На Лиманском направлении, которое граничит с Боровским в Харьковской области, было семь атак.

«За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы», — дополнили в ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.