Генштаб зафиксировал 14 боев за сутки на Харьковщине: подробности
Фото: Генштаб ВСУ
Всего на фронте в Украине за минувшие сутки было 164 боевых столкновения, проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 25 февраля.
«На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Вильча, Синельниково, Малая Волчья и Зеленое. На Купянском направлении враг девять раз атаковал в районе Глушковки, Песчаного, Куриловки, Борисовской Андреевки и Купянска», — проинформировали в Генштабе.
На Лиманском направлении, которое граничит с Боровским в Харьковской области, было семь атак.
«За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы», — дополнили в ГШ.
Читайте также: ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск
Генштаб обновил данные о потерях врага.
