Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині: подробиці
Фото: Генштаб ЗСУ
Загалом на фронті в Україні минулої доби було 164 бойові зіткнення, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 25 лютого.
“На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене. На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська”, – поінформували в Генштабі.
На Лиманському напрямку, який межує з Борівським у Харківській області, було сім атак.
“За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили”, – доповнили у ГШ.
Генштаб поновив дані про втрати ворога.
