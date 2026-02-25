Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині: подробиці

Загалом на фронті в Україні минулої доби було 164 бойові зіткнення, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 25 лютого.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене. На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська”, – поінформували в Генштабі.

На Лиманському напрямку, який межує з Борівським у Харківській області, було сім атак.

“За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили”, – доповнили у ГШ.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.