Live

Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині: подробиці

Фронт 08:13   25.02.2026
Оксана Горун
Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині: подробиці Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом на фронті в Україні минулої доби було 164 бойові зіткнення, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 25 лютого.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене. На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська”, – поінформували в Генштабі.

На Лиманському напрямку, який межує з Борівським у Харківській області, було сім атак.

“За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили”, – доповнили у ГШ.

Читайте також: ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не найкращим чином: до чого тут Куп’янськ

Генштаб поновив дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині: подробиці
Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині: подробиці
25.02.2026, 08:13
Сьогодні 25 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 лютого 2026: яке свято та день в історії
25.02.2026, 06:00
Новини Харкова – головне за 25 лютого: як минула ніч, фронт
Новини Харкова – головне за 25 лютого: як минула ніч, фронт
25.02.2026, 08:16
Як відключатимуть світло в Харкові та області 25 лютого: графік
Як відключатимуть світло в Харкові та області 25 лютого: графік
24.02.2026, 19:35
Чотири роки великої війни: 24 лютого в Харкові, втрати – підсумки дня
Чотири роки великої війни: 24 лютого в Харкові, втрати – підсумки дня
24.02.2026, 23:00
ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не кращим чином: до чого Куп’янськ
ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не кращим чином: до чого Куп’янськ
25.02.2026, 07:34

Новини за темою:

25.02.2026
ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не кращим чином: до чого Куп’янськ
24.02.2026
Чотири роки великої війни: 24 лютого в Харкові, втрати – підсумки дня
24.02.2026
Де сьогодні, 24 лютого, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ
24.02.2026
Дім демонтували до війни: на Харківщині хотіли обдурити комісію «єВідновлення»
24.02.2026
Чотири роки війни: скільки людей на Харківщині вбила РФ й які руйнації (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Генштаб зафіксував 14 боїв за добу на Харківщині: подробиці», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 08:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом на фронті в Україні минулої доби було 164 бойові зіткнення, поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 25 лютого".