«Надеемся, движения в сторону Харькова не будет». Что ждут после зимы в ГПСУ

Записано 13:36   26.02.2026
Виктория Яковенко
Украинские защитники, которые воюют на Волчанском направлении, ожидают, что после зимы оккупанты могут стать активнее.

«К этому мы готовимся. Мы надеемся, что никакого движения в сторону Харькова не будет», — отметил в эфире нацмарафона оператор БпЛА пограничной бригады «Форпост» подразделения дронов «Карающая тень» Сергей Лаврентьев.

Он также рассказал, повлияли ли отключение Starlink на ситуацию на фронте.

«Большого влияния на ситуацию на фронте я не заметил. С последнего видел, что северная часть Харькова стала доступной для FPV-дронов и был замечен даже дрон на оптоволокне», — сказал воин.

В целом, по его словам, ситуация на Волчанском направлении – всегда сложная и динамичная. Констатирует: это направление всегда являлось полигоном для тестирования новых технологий.

«Мы здесь одни с первыми увидели штурмы на мотоциклах, потом здесь появились дроны на оптоволокне, из последних — это были штурмы с инфильтрацией (когда вместо лобового штурма высылаются небольшие группы штурмовиков). Но из-за усиления количества операторов дронов, мы их видим, мы готовимся к ним. И 90% скрытых штурмовых групп не доходят даже до позиций между нами. В самом Волчанске ситуация более сложная. Очень часто бывает, когда на одной улице, в одном из подвалов находятся наши воины, а на той же улице, в другом подвале находятся захватчики. Поэтому дроны играют очень важную роль. Мы видим их разведывательными дронами и обезвреживаем противника ударными дронами», — сказал Лаврентьев.

