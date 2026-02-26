«Надеемся, движения в сторону Харькова не будет». Что ждут после зимы в ГПСУ
Украинские защитники, которые воюют на Волчанском направлении, ожидают, что после зимы оккупанты могут стать активнее.
«К этому мы готовимся. Мы надеемся, что никакого движения в сторону Харькова не будет», — отметил в эфире нацмарафона оператор БпЛА пограничной бригады «Форпост» подразделения дронов «Карающая тень» Сергей Лаврентьев.
Он также рассказал, повлияли ли отключение Starlink на ситуацию на фронте.
«Большого влияния на ситуацию на фронте я не заметил. С последнего видел, что северная часть Харькова стала доступной для FPV-дронов и был замечен даже дрон на оптоволокне», — сказал воин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
В целом, по его словам, ситуация на Волчанском направлении – всегда сложная и динамичная. Констатирует: это направление всегда являлось полигоном для тестирования новых технологий.
«Мы здесь одни с первыми увидели штурмы на мотоциклах, потом здесь появились дроны на оптоволокне, из последних — это были штурмы с инфильтрацией (когда вместо лобового штурма высылаются небольшие группы штурмовиков). Но из-за усиления количества операторов дронов, мы их видим, мы готовимся к ним. И 90% скрытых штурмовых групп не доходят даже до позиций между нами. В самом Волчанске ситуация более сложная. Очень часто бывает, когда на одной улице, в одном из подвалов находятся наши воины, а на той же улице, в другом подвале находятся захватчики. Поэтому дроны играют очень важную роль. Мы видим их разведывательными дронами и обезвреживаем противника ударными дронами», — сказал Лаврентьев.
Читайте также: Активизация на фронте: на Харьковщине было 20 боев, по всей стране — 235
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: воины, Волчанское, гпсу, зима, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Надеемся, движения в сторону Харькова не будет». Что ждут после зимы в ГПСУ», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 13:36;