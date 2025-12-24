Без подарков не останутся: Санта везет презенты на позиции ВСУ (видео)

Новогоднее видео с подарками для украинских защитников опубликовала 92 ОШБр имени Ивана Серко.

«Санта везет подарки на позиции наших ребят», – подписали видео.

Видео: 92 ОШБр им. Ивана Серко

Ранее МГ «Объектив» передавала, что рождественская звезда засияет над Харьковом 24 декабря в 16:15. Точное время сообщило астрономическое издание «Universe space tech». В этом году первой на горизонте появится Капелла в созвездии Возничий. Ее будет видно незадолго после захода Солнца. Небо в Сочельник в Харькове обещает быть ясным, прогнозируют в Региональном центре по гидрометеорологии. В Харьковской области установится мороз до десяти градусов днем. А вот значительного снега не обещают. Метеорологи опубликовали данные об осадках на Рождество и Новый год за последние 30 лет в Харьковской области. Согласно им, больше всего снежит на Сочельник, а меньше всего – 31 декабря. Однако с годами снежных праздников становится все меньше.

Читайте также: Харьковские синоптики сообщили хорошие новости для рыбаков