Live

Без подарков не останутся: Санта везет презенты на позиции ВСУ (видео)

Общество 10:18   24.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Без подарков не останутся: Санта везет презенты на позиции ВСУ (видео)

Новогоднее видео с подарками для украинских защитников опубликовала 92 ОШБр имени Ивана Серко. 

«Санта везет подарки на позиции наших ребят», – подписали видео.

Видео: 92 ОШБр им. Ивана Серко

Ранее МГ «Объектив» передавала, что рождественская звезда засияет над Харьковом 24 декабря в 16:15. Точное время сообщило астрономическое издание «Universe space tech». В этом году первой на горизонте появится Капелла в созвездии Возничий. Ее будет видно незадолго после захода Солнца. Небо в Сочельник в Харькове обещает быть ясным, прогнозируют в Региональном центре по гидрометеорологии. В Харьковской области установится мороз до десяти градусов днем. А вот значительного снега не обещают. Метеорологи опубликовали данные об осадках на Рождество и Новый год за последние 30 лет в Харьковской области. Согласно им, больше всего снежит на Сочельник, а меньше всего – 31 декабря. Однако с годами снежных праздников становится все меньше.

Читайте также: Харьковские синоптики сообщили хорошие новости для рыбаков

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 24 декабря: взрывы в городе, не работало метро
Новости Харькова — главное 24 декабря: взрывы в городе, не работало метро
24.12.2025, 10:46
Антидроновые сетки на окружной Харькова: Синегубов про приоритеты (видео)
Антидроновые сетки на окружной Харькова: Синегубов про приоритеты (видео)
23.12.2025, 16:59
Мороз и гололедица: прогноз погоды в Харькове на 24 декабря
Мороз и гололедица: прогноз погоды в Харькове на 24 декабря
23.12.2025, 21:23
В Харькове сегодня были слышны взрывы: останавливалось метро (дополняется)
В Харькове сегодня были слышны взрывы: останавливалось метро (дополняется)
24.12.2025, 11:05
Новости Харькова — главное за 23 декабря: комендантский час и отключения света
Новости Харькова — главное за 23 декабря: комендантский час и отключения света
23.12.2025, 21:47
Сегодня 24 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 декабря 2025: какой праздник и день в истории
24.12.2025, 06:00

Новости по теме:

30.09.2025
Освобожденных из плена воинов обманули аферисты – СБУ
26.08.2025
Сотрудница морга на Харьковщине обворовывала тела воинов – следствие (фото)
11.06.2025
В Украину вернули тела 1212 павших воинов, среди них – защитники Харьковщины
09.02.2025
Объятия с принцем Гарри и участие харьковчан: «Игры Непокоренных» стартовали
19.10.2024
95 украинских воинов вернулись домой из плена РФ: есть защитники Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Без подарков не останутся: Санта везет презенты на позиции ВСУ (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2025 в 10:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новогоднее видео с подарками для украинских защитников опубликовала 92 ОШБр имени Ивана Серко. ".