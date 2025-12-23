Когда взойдет Рождественская звезда над Харьковом? Известно точное время
В этом году Харьков одним из первых станет праздновать Рождество. Ведь, в Сочельник, 24 декабря, первая звезда в городе засияет в 16:15, сообщает Universe space tech.
«24 декабря 2025 года «рождественской звездой» станет Капелла в созвездии Возничий, которую можно увидеть невооруженным глазом незадолго после захода Солнца. В северном полушарии Капелла появляется над северо-восточным горизонтом около 17:00-18:00 по киевскому времени. Она быстро поднимается выше и становится хорошо заметна даже в городах. Искать ее следует в восточной части неба — она выделяется ярким желто-золотистым, почти не мерцающим светом», — говорится в сообщении.
Первыми рождественскую звезду увидят в Луганской области — в 16:08. В центральных регионах, таких как Киев, первую звезду можно будет наблюдать около 16:36. А позже она засияет над западными регионами, в частности в Ужгороде — в 17:16.
Отметим, первая звезда на небе – одна из главных традиций в Сочельник. Именно ее ожидают 24 декабря, чтобы собраться семьей за праздничным столом. Эта звезда символизирует окончание Рождественского поста и рождение Иисуса Христа.
