Live

Когда взойдет Рождественская звезда над Харьковом? Известно точное время

Общество 14:48   23.12.2025
Виктория Яковенко
Когда взойдет Рождественская звезда над Харьковом? Известно точное время Фото: Universe space tech

В этом году Харьков одним из первых станет праздновать Рождество. Ведь, в Сочельник, 24 декабря, первая звезда в городе засияет в 16:15, сообщает Universe space tech.

«24 декабря 2025 года «рождественской звездой» станет Капелла в созвездии Возничий, которую можно увидеть невооруженным глазом незадолго после захода Солнца. В северном полушарии Капелла появляется над северо-восточным горизонтом около 17:00-18:00 по киевскому времени. Она быстро поднимается выше и становится хорошо заметна даже в городах. Искать ее следует в восточной части неба — она выделяется ярким желто-золотистым, почти не мерцающим светом», — говорится в сообщении.

звезда на Рождество
Фото: Instagram/Star Walk

Первыми рождественскую звезду увидят в Луганской области — в 16:08. В центральных регионах, таких как Киев, первую звезду можно будет наблюдать около 16:36. А позже она засияет над западными регионами, в частности в Ужгороде — в 17:16.

Отметим, первая звезда на небе – одна из главных традиций в Сочельник. Именно ее ожидают 24 декабря, чтобы собраться семьей за праздничным столом. Эта звезда символизирует окончание Рождественского поста и рождение Иисуса Христа.

Читайте также: Снег на праздники в Харькове: тенденция последних 30 лет (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи
Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи
22.12.2025, 20:37
Массированный обстрел Украины сегодня – все, что известно об ударах
Массированный обстрел Украины сегодня – все, что известно об ударах
23.12.2025, 09:59
Новости Харькова — главное за 23 декабря: аварийные отключения, обстрелы
Новости Харькова — главное за 23 декабря: аварийные отключения, обстрелы
23.12.2025, 14:27
В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов
В Харькове и области – аварийные отключения света из-за обстрелов
23.12.2025, 08:25
Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 декабря 2025: какой праздник и день в истории
23.12.2025, 06:00
Когда взойдет Рождественская звезда над Харьковом? Известно точное время
Когда взойдет Рождественская звезда над Харьковом? Известно точное время
23.12.2025, 14:48

Новости по теме:

24.12.2024
Харьков начнет отмечать Рождество одним из первых: когда взойдет первая звезда
27.09.2024
Умерла актриса Мэгги Смит – звезда фильмов о Гарри Поттере и Аббатстве Даунтон
26.06.2023
Звезды Tik-Tok кабанчики Тиша и Тоша переехали с фронта в Экопарк под Харьков
19.11.2022
«Задавили с этим украинским языком»: звезде росТВ с Харьковщины грозит тюрьма
22.06.2022
25-летнего харьковчанина с советским гербом на значке задержали в Тернополе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Когда взойдет Рождественская звезда над Харьковом? Известно точное время», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2025 в 14:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году Харьков одним из первых станет праздновать Рождество. Ведь, в Сочельник, 24 декабря, первая звезда в городе засияет в 16:15, сообщает Universe space tech.".