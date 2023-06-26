Звезды Tik-Tok кабанчики Тиша и Тоша переехали с фронта в Экопарк под Харьков
Звезды Tik-Tok кабанчики Тиша и Тоша теперь живут в Экопарке под Харьковом, сообщил нардеп Александр Фельдман.
«Этих веселых кабанчиков спасли украинские военные из 92-й бригады во главе с ее командиром – совсем крошечными их обнаружили в камышах с помощью тепловизора. Мамы рядом не было, скорее всего она погибла от российских обстрелов, поэтому заботу о новорожденных диких кабанах наши бойцы взяли на себя. Тиша и Тоша очень забавные и совсем ручные, и ролики с их участием, которые выкладывал их опекун – боец с позывным Santik, набирали миллионы просмотров. Но войска – не место для животных, поэтому кабанчиков решили передать в Фельдман Экопарк. Мы ценим это доверие и берем дальнейшую ответственность за Тишу и Тошу на себя, в Долине альпака для них уже построен удобный вольер», — рассказал Александр Фельдман.
Переданные 92-й бригадой кабанчики стали первыми клиентами возрождающегося Центра спасения животных «Добрый дом Фельдман Экопарк».Совсем скоро к ним присоединится олененок и другие спасенные нашими земляками животные.
«Война – тяжелое испытание не только для людей, но и для зверей. К нам сейчас постоянно обращаются неравнодушные люди, которые спасают пострадавших животных. Поэтому мы возобновляем работу нашего «Доброго дома», который за годы работы до полномасштабного вторжения предоставил помощь более 6 тыс. диких животных, чтобы вместе спасти как можно большее количество жизней», — сообщил нардеп.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 14:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Звезды Tik-Tok кабанчики Тиша и Тоша теперь живут в Экопарке под Харьковом, сообщил нардеп Александр Фельдман.".