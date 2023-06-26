Зірки Tik-Tok кабанці Тиша та Тоша переїхали з фронту до Екопарку під Харковом

Зірки Tik-Tok кабанці Тиша та Тоша тепер живуть в Екопарку під Харковом, повідомив нардеп Олександр Фельдман.

«Цих веселих кабанців врятували українські військові з 92-ї бригади на чолі з її командиром – зовсім крихітними виявили їх в очереті за допомогою тепловізора. Мами поряд не було, швидше за все, вона загинула від російських обстрілів, тому турботу про новонароджених диких кабанців наші бійці взяли на себе. Тиша і Тоша дуже кумедні і зовсім ручні, і ролики за їхньою участю, які викладав їхній опікун – боєць із позивним Santik, набирали мільйони переглядів. Але війська – не місце для тварин, тож кабанців вирішили передати до Фельдмана Екопарку. Ми цінуємо цю довіру і беремо подальшу відповідальність за Тишу та Тошу на себе, у Долині альпака для них уже збудовано зручний вольєр», – розповів Олександр Фельдман.

Передані 92-ю бригадою кабанці стали першими клієнтами Центру порятунку тварин, що відроджується, «Добрий дім Фельдман Екопарк». Зовсім скоро до них приєднається оленя та інші врятовані нашими земляками тварини.

«Війна – важке випробування як людей, але й звірів. До нас зараз постійно звертаються небайдужі люди, які рятують тварин. Тому ми відновлюємо роботу нашого «Доброго дому», який за роки роботи до повномасштабного вторгнення надав допомогу понад 6 тисячам диких тварин, щоб разом врятувати якомога більшу кількість життів», – повідомив нардеп.