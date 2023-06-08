До екопарку під Харковом запускають безкоштовні автобуси. Розклад

Безплатні автобуси до “Долини альпак” в екопарку під Харковом почнуть курсувати з суботи, 10 червня. Вони вирушатимуть від станції метро “Держпром”, розповів засновник екопарку Олександр Фельдман.

Як повідомляється в Instagram екопарку, відправлення від станції “Держпром” – о 9:30, 11:15 та 13:15, а від “Долини альпак” – о 10:30, 12:30, 15:00 та 16:15.

“Тиждень роботи “Долини альпак” показав, що людям це дуже потрібно, ми отримали просто багато позитивних відгуків від харків’ян та гостей з інших міст та сіл. Тому ми не зупиняємось і продовжуємо розвиватися – щосуботи та неділі ми пригощатимемо наших гостей новими смачними стравами, будуть нові сюрпризи для дітей, а в перспективі – нові тварини та нові реабілітаційні програми”, – розповів Фельдман.

“Долина альпак” відкрита з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 18:00, а в суботу та неділю – з 10:00 до 20:00.