В экопарк под Харьковом запускают бесплатные автобусы. Расписание

Бесплатные автобусы к “Долине альпака” в экопарке под Харьковом начнут курсировать с субботы, 10 июня. Они будут отправляться от станции метро “Госпром”, рассказал основатель экопарка Александр Фельдман.

Как сообщается в Instagram экопарка, отправление от станции “Госпром” — в 9:30, 11:15 и 13:15, а от “Долины альпака” – в 10:30, 12:30, 15:00 и 16:15.

“Неделя работы “Долины альпака” показала, что людям это очень нужно, мы получили просто массу позитивных отзывов от харьковчан и гостей из других городов и сел. Поэтому мы не останавливаемся и продолжаем развиваться – каждую субботу и воскресенье мы будем угощать наших гостей новыми вкусными блюдами, будут новые сюрпризы для детей, а в перспективе – новые животные и новые реабилитационные программы”, — рассказал Фельдман.

“Долина альпака” открыта со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, а в субботу и воскресенье – с 10:00 до 20:00.