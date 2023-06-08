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В экопарк под Харьковом запускают бесплатные автобусы. Расписание

Общество 23:36   08.06.2023
Елена Нагорная
В экопарк под Харьковом запускают бесплатные автобусы. Расписание

Бесплатные автобусы к “Долине альпака” в экопарке под Харьковом начнут курсировать с субботы, 10 июня. Они будут отправляться от станции метро “Госпром”, рассказал основатель экопарка Александр Фельдман.

Как сообщается в Instagram экопарка, отправление от станции “Госпром” — в 9:30, 11:15 и 13:15, а от “Долины альпака” – в 10:30, 12:30, 15:00 и 16:15.

“Неделя работы “Долины альпака” показала, что людям это очень нужно, мы получили просто массу позитивных отзывов от харьковчан и гостей из других городов и сел. Поэтому мы не останавливаемся и продолжаем развиваться – каждую субботу и воскресенье мы будем угощать наших гостей новыми вкусными блюдами, будут новые сюрпризы для детей, а в перспективе – новые животные и новые реабилитационные программы”, — рассказал Фельдман.

“Долина альпака” открыта со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, а в субботу и воскресенье – с 10:00 до 20:00.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 23:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бесплатные автобусы к “Долине альпака” в экопарке под Харьковом начнут курсировать с субботы, 10 июня. Они будут отправляться от станции метро “Госпром”, сообщил основатель экопарка Александр Фельдман.".