Коли засяє Різдвяна зірка над Харковом? Відомий точний час
Цьогоріч Харків одним із перших почне святкувати Різдво. Адже, на Святвечір, 24 грудня, перша зірка у місті засяє о 16:15, повідомляє Universe space tech.
«24 грудня 2025 року «різдвяною зорею» стане Капелла у сузір’ї Візничого, яку можна буде побачити неозброєним оком незадовго після заходу Сонця. У північній півкулі Капелла з’являється над північно-східним горизонтом близько 17:00–18:00 за київським часом. Вона швидко підіймається вище й стає добре помітною навіть у містах. Шукати її слід у східній частині неба — вона виділяється яскравим жовто-золотистим світлом, що майже не мерехтить», – йдеться у повідомленні.
Першими різдвяну зірку побачать на Луганщині — о 16:08. У центральних регіонах, таких як Київ, першу зорю можна буде спостерігати близько 16:36. А найпізніше вона засяє над західними регіонами, зокрема в Ужгороді — о 17:16.
Зазначимо, перша зірка на небі – одна з головних традицій на Святвечір. Саме її очікують 24 грудня, щоб зібратися родиною за святковим столом. Ця зірка символізує закінчення Різдвяного посту та народження Ісуса Христа.
Читайте також: Сніг на свята у Харкові: тенденція останніх 30 років (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: звезда, новини Харкова, Різдво, Сочельник;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Коли засяє Різдвяна зірка над Харковом? Відомий точний час», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 14:48;