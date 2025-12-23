Коли засяє Різдвяна зірка над Харковом? Відомий точний час

Цьогоріч Харків одним із перших почне святкувати Різдво. Адже, на Святвечір, 24 грудня, перша зірка у місті засяє о 16:15, повідомляє Universe space tech.

«24 грудня 2025 року «різдвяною зорею» стане Капелла у сузір’ї Візничого, яку можна буде побачити неозброєним оком незадовго після заходу Сонця. У північній півкулі Капелла з’являється над північно-східним горизонтом близько 17:00–18:00 за київським часом. Вона швидко підіймається вище й стає добре помітною навіть у містах. Шукати її слід у східній частині неба — вона виділяється яскравим жовто-золотистим світлом, що майже не мерехтить», – йдеться у повідомленні.

Першими різдвяну зірку побачать на Луганщині — о 16:08. У центральних регіонах, таких як Київ, першу зорю можна буде спостерігати близько 16:36. А найпізніше вона засяє над західними регіонами, зокрема в Ужгороді — о 17:16.

Зазначимо, перша зірка на небі – одна з головних традицій на Святвечір. Саме її очікують 24 грудня, щоб зібратися родиною за святковим столом. Ця зірка символізує закінчення Різдвяного посту та народження Ісуса Христа.