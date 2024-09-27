Померла акторка Меггі Сміт з фільмів про Гаррі Поттера і Абатство Даунтон

Акторка Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера, де виконала роль професорки Мінерви Макгонагалл, Абатство Даунтон, померла у віці 89 років в лондонській лікарні Челсі та Вестмінстера в оточенні близьких, повідомила її родина, передає BBC.

“Наприкінці життя вона була переважно з друзями і сім’єю. У неї залишилося двоє синів і п’ятеро люблячих онуків, які дуже важко переживають втрату своєї неперевершеної матері та бабусі”, – йдеться в заяві синів акторки Кріса Ларкіна і Тобі Стівенса.

Меггі Сміт знялася в кількох десятках фільмів і серіалів. Отримала два “Оскари”, 7 премій BAFTA, 4 “Еммі”, 3 “Золоті глобуси”, 5 премій Гільдії кіноакторів США.

Вона привносила у свої ролі неймовірну експресію, заслуживши високу оцінку як режисерів, так і колег-акторів.

Про неї говорили, що вона ніколи не ставилася до ролі легковажно і на репетиціях часто проговорювала свої репліки, поки інші актори були на перерві.

Меггі Сміт народилася 28 грудня 1934 року в приміському районі Лондона Ілфорді.

Навчалася в Оксфордській середній школі, звідки пішла в 16 років, щоб вивчати акторську майстерність в Оксфордському театрі. На його сцені в 17 років зіграла свою дебютну роль – Віолу в “Дванадцятій ночі” Шекспіра.

Вона працювала в Королівському національному театрі, Королівській шекспірівській трупі, грала на Бродвеї, багато знімалася в кіно.

Світову славу акторці принесла роль рішучої вчительки-нонконформістки у фільмі “Розквіт міс Джин Броуді” 1969 року. За неї вона отримала “Оскар” за найкращу жіночу роль.

Другу статуетку Сміт отримала за роль в “Каліфорнійському готелі” 1978 року. За всю кар’єру її номінували на головну кінопремію сім разів.

У 1970 році акторка стала Командором ордена Британської імперії, а в 1990-му – Дамою-командором цього ордена.