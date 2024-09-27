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Умерла актриса Мэгги Смит – звезда фильмов о Гарри Поттере и Аббатстве Даунтон

Мир 18:07   27.09.2024
Оксана Якушко
Умерла актриса Мэгги Смит – звезда фильмов о Гарри Поттере и Аббатстве Даунтон Фото: IMDb

Актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере, где исполнила роль профессора Минервы Макгонагалл, и сериала Аббатство Даунтон, скончалась в возрасте 89 лет в лондонской больнице Челси и Вестминстера в окружении близких, сообщила ее семья, передает BBC.

«В конце жизни она была преимущественно с друзьями и семьей. У нее осталось двое сыновей и пять любящих внуков, которые очень тяжело переживают потерю своей непревзойденной матери и бабушки», — говорится в заявлении сыновей актрисы Криса Ларкина и Тоби Стивенса.

Мэгги Смит снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов. Получила два «Оскара», 7 премий BAFTA, 4 «Эмми», 3 «Золотых глобуса», 5 премий Гильдии киноактеров США.

Она привносила в свои роли невероятную экспрессию, заслужив высокую оценку как режиссеров, так и коллег-актеров.
О ней говорили, что она никогда не относилась к роли легкомысленно и на репетициях часто проговаривала свои реплики, пока другие актеры были на перемене.

Мэгги Смит родилась 28 декабря 1934 года в пригородном районе Лондона Илфорде.
Училась в Оксфордской средней школе, откуда ушла в 16 лет, чтобы учить актерское мастерство в Оксфордском театре. На его сцене в 17 лет сыграла свою дебютную роль – Виолу в «Двенадцатой ночи» Шекспира.

Она работала в Королевском национальном театре, Королевской шекспировской труппе, играла на Бродвее, много снималась в кино.

Мировую славу актрисе принесла роль решительной учительницы-нонконформистки в фильме «Расцвет мисс Джин Броуди» 1969 года. За нее она получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Вторую статуэтку Смит получила за роль в «Калифорнийской гостинице» 1978 года. За всю карьеру ее номинировали на главную кинопремию семь раз.

В 1970 году актриса стала Командором ордена Британской империи, а в 1990-м – Дамой-командором этого ордена.

Фото: Britannica

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 18:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере, где исполнила роль профессора Минервы Макгонагалл, и сериала Аббатство Даунтон, скончалась в возрасте 89 лет в лондонской больнице Челси и Вестминстера в окружении близких, сообщила ее семья, передает BBC.".