Сегодня 18 апреля: какой день в истории

18 апреля – Страстная пятница. В 1881 году в этот день открылся Музей естественной истории в Лондоне. В 1897-м родился украинский актер и режиссер Марьян Крушельницкий. В 1918-м создали Общество Красного Креста Украины. В 1921-м дала газ первая газовая скважина в Украине. В 1946-м распустили Лигу Наций. В 1956-м актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III.

Праздники и памятные даты 18 апреля

18 апреля – Страстная пятница.

В Украине – День памятников истории и культуры, День основания Общества Красного Креста в Украине.

В мире – Международный день памятников и исторических мест.

Также сегодня: День газетного обозревателя, Международный день радиолюбителя, День владельцев домашних животных, Международный день жонглеров.

18 апреля в истории

18 апреля 1881 года в Лондоне открылся Музей естественной истории – один из самых посещаемых музеев мира.

«Музей естественной истории впервые открыл свои двери 18 апреля 1881 года, обеспечив постоянное место для непрерывно растущей коллекции естественных образцов, которые первоначально хранились в Британском музее», — сообщают об этом событии на сайте учреждения.

Здание для музея, которое само по себе является одной из достопримечательностей Лондона, начали строить в 1873-м. При этом на территории возле него сохранили существовавший с 1860-х большой ландшафтный сад (впоследствии он стал одной из «фишек» музея).

«Сначала наши сады являлись территорией, отведенной для будущего расширения здания. Намерения открывать их для публики не было. Однако нехватка денег привела к тому, что здание было меньше, чем планировалось, и нуждалось в озеленении. Восточные и западные открытые пространства изначально были официальными садами, но добавление извилистых дорожек с западной стороны придало больше естественности», — объясняют в музее то, как пришли к такой концепции.

На этапе строительства первый суперинтендант музея Ричард Оуэн видел результат как «собор природы». И именно такую концепцию передал архитектору Альфреду Уотерхаусу. И это видение полностью удалось воплотить. Даже плитка и кирпич здания украшены рельефными изображениями объектов флоры и фауны – с живыми и вымершими видами.

Сейчас коллекция, посвященная самым разным аспектам науки о Земле, включает около 80 миллионов предметов. Они разделены на пять основных разделов: ботаника, энтомология, минералогия, палеонтология и зоология. Одни из самых известных экспонатов музея – скелеты динозавров и 30-метровый синий кит. Однако здесь гораздо больше интересного: от образцов, которые еще собирал сам Чарльз Дарвин, до метеоритов и огромной библиотеки.

Что касается знаменитых садов, то они прошли интересный путь эволюции. Во время Первой мировой войны на территории разбили огороды и создали ферму, чтобы помочь продуктами питания британскому войску. Во время Второй мировой под садами находился бункер, где размещалась региональная военная диспетчерская (на плане эту территорию показывали как «теннисный корт» вплоть до 1950-го). В 1995-м здесь создали мозаику из микросред природы Великобритании: лесов, пастбищ, кустарников, вересков, болот, вод, камыша, живых изгородей и городских оазисов. А в прошлом году, 18 июля 2024-го, для посетителей открыли обновленные сады, которые получили название «Сад эволюции».

«Наша Хронология эволюции ведет посетителей в увлекательное путешествие, охватывающее более 2,7 миллиарда лет нашей планеты. Во время прогулки во времени пейзаж, скалы и растения меняются вместе с вами. Окаменелости, бронзовые скульптуры и другие объекты помогают оживить прошлое», — описывают эту новую концепцию на сайте.

По данным 2023-2024 годов, по посещаемости Музей естественной истории в Лондоне — пятый в мире. Вероятно, этому особенно способствует то, что вход в него бесплатный (как и в другие государственные национальные музеи Великобритании). Меценатом музея является принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

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Церковный праздник 18 апреля

18 апреля – Великая пятница, воспоминание святых спасительных страстей Иисуса Христа. Чтят память преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Подробнее.

Народные приметы

Если уже появились божьи коровки, то больше холодов не будет.

Если в этот день появилась радуга, то лето будет сухим и жарким.

Если 18 апреля сильный ветер, год будет малоурожайным.

Что нельзя делать 18 апреля

Сегодня – Страстная пятница. Верующие проводят этот день в молитве и соблюдают строгий пост.

В этот день нельзя ссориться и злословить.