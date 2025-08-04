Сегодня 4 августа: какой праздник и день в истории

4 августа 1693 года считают днем изобретения шампанского. В 1789-м во Франции произошла так называемая «Ночь чудес». В 1854-м родилась актриса Мария Заньковецкая, а в 1878-м – писатель и государственный деятель Антон Крушельницкий. В 1902-м в Лондоне открыли Гринвичский пешеходный тоннель под рекой Темзой. В 1914-м создали Союз освобождения Украины. В 2020-м произошли взрывы в порту Бейрута – столицы Ливана, в результате которых погибли по меньшей мере 220 человек.

Праздники и памятные даты 4 августа

4 августа в мире – День одиноких работающих женщин и День спелеолога.

Также сегодня: День рождения шампанского, Международный день дымчатого леопарда.

4 августа в истории

4 августа 1693 года принято считать датой, когда французский монах Пьер Периньон (известный как Дом Периньон – по обращению к нему как духовному лицу) изобрел шампанское. Подробнее.

4 августа 1789 года во Франции произошла так называемая «Ночь чудес» – одно из знаковых событий Великой французской революции. Подробнее.

4 августа 1854 года родилась одна из самых известных украинских актрис всех времен — Мария Заньковецкая. Подробнее.

4 августа 1878 года родился Антин Крушельницкий — писатель, государственный деятель и интеллектуал, который вместе со своей семьей стал одним из трагических символов Расстрелянного Возрождения в Украине. Подробнее.

4 августа 1902 года открыли Гринвичский пешеходный тоннель под рекой Темзой. Это сооружение в самой низкой точке проходит на глубине более 15 метров под руслом реки. Длина тоннеля — 370,2 м, его внутренний диаметр чуть меньше трех метров. Удерживают конструкцию чугунные кольца, покрытые бетоном и выложенные около 200 тысяч белых глазурованных плиток. В тоннель ведут две входные шахты, находящиеся на двух противоположных берегах Темзы под остекленными куполами. Можно спуститься на лифте (подъемники впервые установили в 1904 году и несколько раз модернизировали) или же по винтовой лестнице. Лестница в северной шахте состоит из 87 ступеней, в южной – 100. Изначально тоннель создавали для того, чтобы рабочие доков, жившие к югу от Темзы, могли добраться до своих рабочих мест на другом берегу реки. Идею лоббировал бывший рабочий доков Уилл Крукс, который смог пробиться в политику и возглавил Комитет по мостам Лондонского окружного совета. До создания тоннеля, чтобы пересечь реку, использовали паромы, которые были ненадежными, а к тому же дорогими. Сейчас тоннель стал одной из туристических достопримечательностей Лондона. Но пользуются им не только туристы. По подсчетам мэрии города, ежедневно под Темзой проходят около 4000 человек.

4 августа 1914 года во Львове создали Союз освобождения Украины. Подробнее.

4 августа 1914 года Великобритания объявила войну Германии.

4 августа 2020 года произошли взрывы в порту столицы Ливана Бейрута, в результате которых погибли по меньшей мере 220 человек, а около 6000 получили ранения. Подробнее.

Церковный праздник 4 августа

4 августа чтят память семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина. Подробнее.

Народные приметы

Если 4 августа хорошая погода, то в ноябре тоже будет хорошая.

Если утром идет дождь, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 4 августа

Не стоит делать большие покупки и давать деньги взаймы.

Нельзя спорить с пожилыми людьми и оскорблять их.

Нельзя плевать в воду, бросать в нее мусор и мыть грязные вещи.

Нельзя лениться и спать днем.