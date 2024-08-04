Сегодня 4 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня в Украине – День Воздушных сил ВСУ. 4 августа 1693 года считают днем изобретения шампанского. В 1789-м во Франции состоялась так называемая «Ночь чудес». В 1854-м родилась актриса Мария Заньковецкая, а в 1878-м – писатель и государственный деятель Антин Крушельницкий. В 1914-м создали Союз освобождения Украины. В 2020-м произошли взрывы в порту Бейрута — столицы Ливана, в результате которых погибли по меньшей мере 220 человек.
Праздники и памятные даты 4 августа
4 августа в Украине – День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Его отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.
В мире – День одиноких работающих женщин.
Также отмечают: День спелеолога, Международный день дымчатого леопарда, День сестер (первое воскресенье августа), День рождения шампанского.
4 августа в истории
4 августа 1693 года принято считать датой, когда французский монах Пьер Периньон (известный как Дом Периньон – по обращению к нему как духовному лицу) изобрел шампанское. Подробнее.
4 августа 1789 года во Франции произошла так называемая «Ночь чудес» – одно из знаковых событий Великой французской революции. В эту ночь Национальное собрание отменило большую часть привилегий духовенства и дворянства. Эти решения принимали уже после падения Бастилии – на фоне беспорядков, происходивших по всей стране.
Еще на этапе созыва королем Генеральных штатов жители Франции давали своим делегатам поручения относительно того, какие изменения в стране нужно ввести. В большинстве своем эти наказы касались вопросов равенства и социальной справедливости. Люди требовали равного налогообложения земель всех трех сословий, уничтожения феодальных прав сеньоров, отмены феодальных платежей и десятины. И хотя Генеральные штаты заседали уже три месяца, провозгласили себя Учредительным собранием и поставили цель разработать конституцию, реальных изменений от деятельности своих избранников люди не видели. Падение Бастилии в Париже «разогрело» революционные настроения. Так что по стране прокатилась волна восстаний, которую французские историки называют «Великий страх». Крестьяне нападали на сеньоров, по стране пылали замки и архивы, содержащие записи о налоговых долгах и т.д.
Все более тревожные известия из провинций заставили делегатов в Париже от увлечения большой политикой перейти к делам более насущным. Чтобы утихомирить улицу, участники Учредительного собрания еще до создания новой конституции решили издать отдельные указы по самым острым вопросам. В течение ночи 4 августа 1789 года Учредительное собрание провело принципиальное голосование – за «полное уничтожение феодального режима» и отмену феодальных привилегий (т.е. привилегий двух сословий – духовенства и дворянства). В дальнейшем это принципиальное решение разложили на отдельные указы, выходившие до 11 августа (в силу они вступили только 3 ноября). Король Людовик XVI в своем традиционном стиле, который и привел его на эшафот, сначала пытался противодействовать утвержденному Учредительным собранием решению. Он всячески тянул с предоставлением своей санкции на эти указы. Однако сдался осенью.
4 августа 1854 года родилась одна из самых известных украинских актрис всех времен — Мария Заньковецкая. Подробнее.
4 августа 1878 года родился Антин Крушельницкий — писатель, государственный деятель и интеллектуал, который вместе со своей семьей стал одним из трагических символов Расстрелянного Возрождения в Украине. Подробнее.
4 августа 1914 года во Львове создали Союз освобождения Украины. Подробнее.
4 августа 1914 года Великобритания объявила войну Германии.
4 августа 2020 года произошли взрывы в порту столицы Ливана Бейрута, в результате которых погибли по меньшей мере 220 человек, а около 6000 получили ранения. Подробнее.
Церковный праздник 4 августа
4 августа чтят память семи отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина. Они жили в середине III века и были закрыты гонителями христиан в пещере, где Господь навел на отроков чудесный сон. Эфесские отроки пробыли в пещере более 170 лет, а когда ее открыли, – проснулись ото сна и рассказали людям о своих мучениях. А потом – снова заснули. Как считается, до всеобщего воскресения. Чудо было засвидетельствовано в V веке.
Народные приметы
Если 4 августа хорошая погода, то в ноябре тоже будет хорошая.
Если утром идет дождь, то осень будет ранней.
Что нельзя делать 4 августа
Не стоит делать большие покупки и давать деньги взаймы.
Нельзя спорить с пожилыми людьми и оскорблять их.
Нельзя плевать в воду, бросать в нее мусор и мыть грязные вещи.
Нельзя лениться и спать днем.
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- • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Украине – День Воздушных сил ВСУ. 4 августа 1693 года считают днем изобретения шампанского. В 1789-м во Франции состоялась так называемая «Ночь чудес»".