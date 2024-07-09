Сегодня 9 июля: какой праздник и день в истории

9 июля 1972 года в Харьковской области провели первый в Украине ядерный взрыв. В 1816-м провозгласили независимость Аргентины. В 1789-м во Франции произошел один из существенных шагов к дальнейшей революции. В 1686-м европейские страны создали Аугсбургскую лигу.

Праздники и памятные даты 9 июля

9 июля в мире – Международный день уничтожения стрелкового оружия.

Также отмечают День моды.

9 июля в истории

9 июля 1686 года ключевые европейские государства объединились, чтобы противодействовать Франции, которой в тот момент руководил Людовик XIV (известный «Король-Солнце»). Чтобы это «Солнце» не озарило еще больше захваченных Францией земель, образовали Аугсбургскую лигу. Подробнее.

9 июля 1789 года во Франции произошел один из существенных шагов к дальнейшей революции. Генеральные штаты, которые созвал король, прошли стадию Национального собрания и провозгласили себя Учредительным собранием. То есть официально определились, что их цель – разработать конституцию страны. К этому решению Генеральные штаты пришли за два с небольшим месяца. Король Людовик XVI созвал их 5 мая. Его цель была отнюдь не политической. Король просто стремился пополнить казну государства самым примитивным путем — за счет поднятия налогов. Решение созвать Генеральные штаты, которые не собирались почти два столетия, было вынужденным. До этого Людовик тщетно сражался с дворянством и парламентом в течение нескольких лет. Однако обращение к трем сословиям стало для короля роковым.

Депутаты Третьего сословия (буржуазия и другие граждане, не входившие в число дворянства и духовенства) были настроены очень решительно. Первую за столетие возможность на что-то повлиять в государстве они решили использовать максимально. Их решительность и последовательность постепенно изменяли баланс во всем собрании. Уже через месяц к депутатам Третьего сословия начали присоединяться отдельные представители дворянства и духовенства. 17 июня группа из более чем 500 депутатов, собравшаяся таким образом из трех сословий, провозгласила себя Национальным собранием. Они заявили, что представляют «не сословия, а народ». Король пытался противодействовать этому политическому процессу, но отнюдь не политическими методами. Например, закрыл на ремонт зал, где собиралось Национальное собрание. Конечно, это только раздражало и радикализировало депутатов. И 20 июня, собравшись в Зале для игры в мяч, они договорились не расходиться, пока не наработают конституцию.

Поняв, что тактика «ремонта» не работает, Людовик встретился с депутатами 23 июня, собрав вместе все три сословия. Он заявил, что отменяет все решения, принятые Национальным собранием, и приказал депутатам разойтись. Понятно, что большинство этому приказу уже не подчинилось. На следующий день к Национальному собранию присоединилась значительная часть духовенства, постепенно «подтягивалось» дворянство. Так что король вынужден был приказать всем собираться вместе – в результате Генеральные штаты полностью превратились в Национальное собрание. А спустя чуть больше недели, официально провозгласили себя Учредительным собранием.

Уже 14 июля состоялся знаменитый штурм Бастилии, от которого традиционно ведут отсчет событий Великой французской революции. После него король еще оставался на троне, однако власть стремительно ускользала из его рук. Людовик все больше кидался в крайности: то соглашался с решениями депутатов, то пытался вернуть абсолютную власть. Эти метания, а также попытка решить свои «проблемы с революционерами» путем внешней интервенции в итоге привели к штурму народом королевского дворца Тюильри в августе 1792 года. После этого Людовик с семьей оказался под стражей. Его самого и его жену казнили на гильотине. А малолетнего сына держали в одиночестве в тюрьме, где он и умер через два года.

9 июля 1816 года – день провозглашения независимости Аргентины. В этот день приняли декларацию, которую сейчас называют Декларацией независимости Аргентины. Подробнее.

9 июля 1972 года в Харьковской области в условиях абсолютной секретности провели первый на территории Украины ядерный взрыв. Его совершили под землей в рамках операции с кодовым названием «Факел». Причина взрыва была не военная, а промышленная. Ядерный заряд использовали для закрытия масштабного аварийного газового выброса. События разворачивались в трех километрах от села Крестище Красноградского района. Подробнее.

Церковный праздник 9 июля

9 июля чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Он жил в I веке, а родился во времена, когда Иисус Христос еще был на земле. Родители Панкратия происходили из Антиохии. Услышав о Христе, отец Панкратия с сыном поехал в Иерусалим, чтобы увидеть Мессию. Они были поражены и чудесами, которые творил Христос, и его учением. Поэтому оба поверили в Иисуса как сына Бога. Отец Панкратия сблизился с учениками Христа, особенно с апостолом Петром. После Вознесения один из апостолов пришел в Антиохию и крестил родителей Панкратия и весь их дом. После смерти родителей Панкратий покинул свой дом, удалился в Понтийские горы, где стал жить в уединении в пещере. Однажды в этих краях его встретил апостол Петр и взял с собой в дорогу. Апостолы Петр и Павел рукоположили Панкратия в епископа сицилийского города Тавромении. Постепенно все жители города приняли христианство. Однажды язычники восстали против Панкратия. Они внезапно напали на него и насмерть забили камнями.

Народные приметы

Если идет дождь, то лето будет мокрым до осени.

Если погода хорошая, то тепло будет семь недель подряд.

Если 9 июля жарко, засуха будет еще 40 дней.

Что нельзя делать 9 июля

Нельзя тяжело работать.

Нельзя отказывать в помощи.