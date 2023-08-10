Сегодня 10 августа: какой праздник и день в истории

10 августа 843 года империю Карла Великого разделили между его тремя внуками — сформировались прообразы будущих Франции, Германии и Италии. В 1792-м в Париже состоялся кровавый штурм дворца Тюильри, приведший к падению монархии. В следующем году Лувр открыли для публики. В 1907-м умерла писательница Марко Вовчок. А в 1913-м подписан Бухарестский мирный договор по результатам Второй Балканской войны.

Праздники и памятные даты 10 августа

10 августа государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит Международный день биодизеля.

В мире – Всемирный день льва.

10 августа в истории

10 августа 843 года заключен Верденский договор. Согласно ему колоссальную империю Каролингов, которую создал Карл Великий, разделили три его внука – сыновья императора Людовика I. Заключению договора предшествовали почти три года гражданской войны и длительные переговоры. Империю, занимавшую большую часть современной Европы, разделили на три части.

Старшему из внуков – Лотарю – досталась центральная часть бывшей империи – земли преимущественно к западу от Рейна. Это так называемое Средне-Франкское королевство оказалось наиболее недолговечным. После смерти Лотаря в 855 году оно распалось на три: Лотарингию, Прованс и Италию.

Средний брат – Людовик (или Людвиг) Немецкий получил восточную часть империи – восточнее Рейна. Восточно-Франкское королевство стало прообразом Германии.

Младший брат – Карл Лысый получил западную часть империи. Западно-Франкское королевство стало предтечей Франции.

10 августа 1792 года состоялся штурм дворца Тюильри 20-тысячной толпой повстанцев. Он стал логическим продолжением событий Великой Французской революции и привел к падению монархии во Франции.

Между знаковым событием начала революции – взятием Бастилии в 1789-м – и реальным низложением власти монарха во Франции прошло три года. В это время в народе росло недовольство половинчатыми результатами революционных событий. Учредительное собрание получило власть, но монарх был на месте (хотя его власть несколько ограничили). Феодальные повинности селян полностью не отменили. Впоследствии приняли закон, которым запретили рабочие организации и забастовки. Ограничивали избирательное право, допуская к выборам только «активных» граждан (определяя «активность» по имущественному принципу). В сентябре 1791 года эти «недореволюционные» преобразования закрепили в конституции, а в октябре провели выборы по новым правилам в Законодательное собрание. По результатам этих выборов один из лидеров выигравшей партии — мэр Парижа Байи — заявил: «Революция закончена». То же самое на радостях провозгласил и Людовик XVI: «Настал конец революции». Но французы с этим не согласились.

Недовольство поднималось в беднейших слоях населения. Первыми начали бунтовать крестьяне – уже весной 1792-го центр и юг страны охватили крестьянские восстания. Параллельно (в феврале 1792-го) вторжение во Францию начали Австрия и Пруссия (официально – с целью «помочь» Людовику укрепить власть). К лету их войска дошли до Вердена. На этом фоне все популярнее становились требования свергнуть Людовика XVI и ликвидировать монархию. При этом командующий армией интервентов герцог Брауншвейгский прямо угрожал, что в случае посягательства на безопасность королевской семьи Париж «будет отдан военной расправе и полному разрушению». Однако эффект от этих угроз оказался совершенно противоположным. Парижане восстали. Уже в 7 утра 10 августа первые отряды восставших (в том числе — военизированные) приблизились к королевскому дворцу Тюильри. Королевская семья сбежала в здание Законодательного собрания. А революционеры заполнили внутренний двор. В начале кровопролития пытались избежать. Но из окон дворца раздался залп – скорее всего, стреляли дворяне, находившиеся в Тюильри. Следом за ними огонь открыли швейцарцы. Повстанцев смогли отбросить, но впоследствии их количество выросло до 20 тысяч человек, подтянулась артиллерия. Восставшие штурмовали дворец и ворвались в него в полдень. При этом погибли и получили ранения 366 участников штурма. Со стороны защитников дворца потери были больше – около восьмисот человек. Следствием штурма стало отстранение Законодательным собранием короля от власти и самороспуск. Власть перешла к революционной Коммуне. Она отправила королевскую семью в замок Тампль – под строгую охрану.

10 августа 1793 года к годовщине падения монархии во Франции для публики открыли Лувр.

В то время бывший королевский дворец уже давно не служил местом пребывания монарха и его двора. Постепенно в нем собиралась солидная коллекция произведений искусства и исторических артефактов. Собирать ее начал еще король Франциск I в начале XVI века. После того как «король-солнце» Людовик XIV перенес резиденцию из Лувра в Версаль, в здание бывшего царского дворца пустили художников и ремесленников. А потом здесь разместилась Королевская Академия живописи и скульптуры. С 1725 — проводили ежегодные выставки художников. Однако, начиная с середины века дворец начал приходить в упадок, были даже идеи снести его. Но Великая Французская революция изменила судьбу Лувра. Революционеры решили превратить его в публичный музей. После низложения 10 августа 1792 короля Людовика XVI коллекцию Лувра, принадлежавшую монарху, объявили национальным достоянием. В течение года ее упорядочили, а к годовщине свержения монархии открыли музей — доступ был свободным три дня в неделю. В начале коллекция Лувра насчитывала 537 картин и 184 произведения искусства. В дальнейшем на пополнение коллекции Французская Республика ежегодно выделяла 100 тысяч ливров. Но больше всего пополнила ее армия Наполеона, которая «трофеила» произведения искусства всюду, где воевала, и свозила в Париж.

10 августа 1907 года умерла Мария Вилинская – писательница, известная под псевдонимом Марко Вовчок.

Она была родом из России и не имела украинских корней. Но вышла замуж за украинца Афанасия Маркевича – одного из участников Кирилло-Мефодиевского братства. С мужем переехала в Украину и досконально изучила жизнь, культуру и язык украинского народа. Марию считают основательницей украинской детской прозы. Ее повесть «Маруся» стала любимой детской книгой во Франции и издавалась 20 раз. Ряд ее произведений посвящен трагической судьбе женщин во времена крепостничества. Сама же писательница на трагическую судьбу пожаловаться не могла. Ей совершенно оправданно приписывали романы с популярными мужчинами ее времени — писателями, среди которых Пантелеймон Кулиш, Иван Тургенев, Александр Герцен и критик Дмитрий Писарев.

10 августа 1913 года был подписан Бухарестский мирный договор, завершивший Вторую Балканскую войну. Война продолжалась всего месяц. Участие в ней принимал ряд новообразованных (после отделения от Османской империи) балканских стран и сама Османская империя. Считается, что спровоцировали войну австро-венгерские и немецкие дипломаты, желая ослабить Балканский союз и персонально Болгарское царство. По результатам войны территорию, которую Болгарское царство захватило во время Первой Балканской войны, разделили страны-победительницы.

В результате территория Сербии увеличилась до 87 780 квадратных километров. Греция расширилась до 108 610 квадратных километров (в том числе Греции отошел Крит). Румыния добавила к своей площади 6960 квадратных километров. Болгария, впрочем, не осталась совсем ни с чем – она добавила себе отвоеванную у Османской империи центральную часть Фракии (более 25 тысяч квадратных километров). При этом значительное количество территориальных вопросов на Балканском полуострове так и осталось нерешенными. Кроме того, успех в войне привел к существенному воодушевлению в Сербии. Это не устраивало Австро-Венгрию – и в конечном итоге привело к обострению отношений между этими странами, с чего и началась Первая мировая война.

Церковный праздник 10 августа

10 августа христиане чтят память апостолов от 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они были первыми дьяконами христианской церкви. 12 апостолов избрали их на дьяконское служение. И память их чтят в один день, хотя умерли дьяконы в разное время и в разных местах. Святой Прохор сопровождал апостола Петра, тот поставил Прохора епископом в Никомедии. Затем Прохор был спутником Иоанна Богослова и вместе с ним находился в ссылке на остров Патмос. Там он записал откровение, открывшееся Иоанну – о конечной судьбе мира (Апокалипсис). После возвращения в Никомедию Прохор проповедовал христианство среди язычников и принял мученическую кончину в Антиохии. Святой Никанор пострадал в тот день, когда избили камнями святого первомученика архидиакона Стефана и множество других христиан. Святой Тимон был епископом в Аравии и пострадал от иудеев и язычников – умер распятым на кресте. Святой Пармен проповедовал в Македонии. Умер от болезни (по другой версии, мученически погиб во времена гонений императора Траяна).

Народные приметы

Если груши уже спелые, то осень будет ранней.

Если облака плывут высоко, погода будет ясной и сухой.

Что нельзя делать 10 августа

Не желательно проводить финансовые операции.

Нельзя менять, продавать или отдавать свои вещи – с ними уйдет удача.