Сьогодні 9 липня: яке свято та день в історії

9 липня 1972 року на Харківщині провели перший в Україні ядерний вибух. У 1816-му проголосили незалежність Аргентини. У 1789-му у Франції стався один із суттєвих кроків до подальшої революції. У 1686-му європейські країни створили Аугсбурзьку лігу.

Свята та пам’ятні дати 9 липня

9 липня у світі – Міжнародний день знищення стрілецької зброї.

Також відзначають День моди.

9 липня в історії

9 липня 1686 року ключові європейські держави об’єдналися, щоб протидіяти Франції, якою на той момент керував Людовик XIV (відомий “Король-Сонце”). Щоб це “Сонце” не осяяло ще більше загарбаних Францією земель, утворили Аугсбурзьку лігу. Детальніше.

9 липня 1789 року у Франції відбувся один із суттєвих кроків до подальшої революції. Генеральні штати, які скликав король, пройшли стадію Національних зборів та проголосили себе Установчими зборами. Тобто офіційно визначилися, що їхня мета – розробити конституцію країни. До цього рішення Генеральні штати прийшли за два з лишком місяці. Король Людовик XVI скликав їх 5 травня. Його мета була аж ніяк не політичною. Король просто прагнув поповнити скарбницю держави найпримітивнішим шляхом – користуючись з підвищення податків. Рішення скликати Генеральні штати, які не збиралися майже два сторіччя, було вимушеним. До цього Людовик марно бився з дворянством та парламентом протягом кількох років. Однак звернення до трьох станів стало для короля фатальним.

Депутати Третього стану (буржуазія та інші громадяни, які не входили до дворянства й духовенства) були налаштовані дуже рішуче. Першу за сторіччя можливість на щось вплинути в державі вони вирішили максимально використати. Їхня рішучість і послідовність поступово змінювали баланс у всіх зборах. Уже за місяць до депутатів Третього стану почали приєднуватися окремі представники дворянства та духовенства. 17 червня група з більш ніж 500 депутатів, яка зібралася таким чином із трьох станів, проголосила себе Національними зборами. Вони заявили, що репрезентують “не стани, а народ”. Король намагався протидіяти цьому політичному процесу, але не політичними методами. Наприклад, закрив на ремонт зал, де збиралися Національні збори. Звичайно, це лише дратувало та радикалізувало депутатів. І 20 червня, зібравшись у Залі для гри в м’яч, вони домовилися не розходитися, доки не напрацюють конституцію.

Зрозумівши, що тактика “ремонту” не працює, Людовик зустрівся з депутатами 23 червня, зібравши разом усі три стани. Він заявив, що скасовує всі рішення, що їх ухвалили Національні збори, та наказав депутатам розійтися. Зрозуміло, що більшість цьому наказу не підкорилася. Наступного дня до Національних зборів приєдналася значна частина духовенства, поступово долучалося дворянство. Отже, король змушений був наказати всім збиратися разом – у результаті Генеральні штати повністю перетворилися на Національні збори. А через трохи більше як за тиждень офіційно проголосили себе Установчими зборами.

Уже 14 липня відбувся відомий штурм Бастилії, від якого традиційно ведуть відлік подій Великої французької революції. Після нього король ще залишався на троні, проте влада стрімко вислизала з його рук. Людовик дедалі більше впадав у крайнощі: то погоджувався з рішеннями депутатів, то намагався повернути абсолютну владу. Ці метання, і навіть спроба вирішити свої “проблеми з революціонерами” шляхом зовнішньої інтервенції в результаті призвели до штурму народом королівського палацу Тюїльрі в серпні 1792 року. Після цього Людовик із родиною опинився під вартою. Його самого та його дружину стратили на гільйотині. А малолітнього сина тримали на самоті у в’язниці, де він і помер за два роки.

9 липня 1816 року – день проголошення незалежності Аргентини. Цього дня ухвалили декларацію, яку зараз називають Декларацією незалежності Аргентини. Детальніше.

9 липня 1972 року на Харківщині в умовах абсолютної секретності провели перший на території України ядерний вибух. Його здійснили під землею в рамках операції з кодовою назвою “Факел”. Причина вибуху була не військова, а промислова. Ядерний заряд використовували з метою закрити масштабний аварійний газовий викид. Події розгорталися за три кілометри від села Хрестище Красноградського району. Детальніше.

Церковне свято 9 липня

9 липня вшановують пам’ять священномученика Панкратiя, єпископа Тавроменійського. Він жив у I столітті, а народився в часи, коли Ісус Христос ще жив на землі. Батьки Панкратія походили з Антіохії. Почувши про Христа, батько Панкратія із сином поїхав до Єрусалима, аби побачити Месію. Вони були вражені й чудесами, які творив Христос, і його вченням. Тож обидва повірили в Ісуса як сина Божого. Батько Панкратія зблизився з учнями Христа, особливо з апостолом Петром. Після Вознесіння один з апостолів прийшов до Антіохії та хрестив батьків Панкратія і весь їхній дім. Після смерті батьків Панкратій залишив свій маєток, пішов у Понтійські гори, де став жити в усамітненні в печені. Одного разу в тих краях його зустрів апостол Петро та взяв із собою в дорогу. Апостоли Петро і Павло висвятили Панкратія на єпископа сицилійського міста Тавроменії. Поступово всі жителі міста прийняли християнство. Якось язичники повстали на Панкратія. Вони раптово напали на нього й на смерть забили камінням.

Народні прикмети

Якщо йде дощ, то літо буде мокрим аж до осені.

Якщо погода гарна, то тепло буде ще сім тижнів поспіль.

Якщо 9 липня спекотно, то посуха буде ще 40 днів.

Що не можна робити 9 липня

Не можна важко працювати.

Не можна відмовляти в допомозі.