Сьогодні 9 липня: яке свято та день в історії

9 липня 1972 року на Харківщині провели перший в Україні ядерний вибух. Цього дня 1686 року європейські країни створили Аугсбурзьку лігу, щоб протидіяти територіальним вимогам французького “Короля-Сонця”. 1816-го прийнято Декларацію незалежності Аргентини.

Свята та пам’ятні дати 9 липня

9 липня в Україні День рибалки. Його традиційно святкують у другу неділю липня.

Під егідою ООН проходить Міжнародний день знищення стрілецької зброї.

9 липня в історії

9 липня 1686 року ключові європейські держави об’єдналися, щоб протидіяти Франції. Держави утворили Аугсбурзьку лігу. На початку до неї увійшли Священна Римська імперія (та її окремі суб’єкти), Іспанія, Шведська імперія. Згодом, у 1689 році, до цього альянсу вступили Англія та Нідерланди. Метою всіх країн була протидія експансії французів. У той момент Францією керував король Людовік XIV, який увійшов до історії як “Король-Сонце”. Він справді зміцнив країну і став найсильнішим монархом у Європі. З 1679 року Людовік дотримувався доктрини, яка французькою називалася “politique des Reunions” – тобто політики приєднання до держави всіх суміжних територій, які вважалися “своїми історичними”. Ініціатором створення ліги виступив імператор Священної Римської імперії Леопольд I. Він тримав свої війська на східних кордонах через небезпеку нападу турків, тому не мав можливості дати гідну відсіч французам. Після приєднання до ліги Англії та Нідерландів її почали називати “Великим віденським альянсом”.

9 липня 1816 року – день проголошення незалежності Аргентини. Цього дня було прийнято декларацію, яку зараз називають Декларацією незалежності Аргентини.

Хоча на той час незалежність проголошували всі провінції Ріо-де-Ла-Плати, а сучасна Аргентина була лише однією з них. У підпорядкуванні іспанській короні віцекоролівство Ріо-де-ла-Плата існувало на території Південної Америки з 1776 року. До нього входили території сучасних Уругваю, Парагваю, Аргентини, а також частково Болівії. Столицею був Буенос-Айрес. Ідеї ​​незалежності цих територій відчутно прогресували після успішного проголошення незалежності США, а особливо розвинулися через наполеонівські війни у Європі.

У 1807-1808 роках війська Наполеона окупували Іспанію. Отже, колонії залишилися фактично без управління метрополії. Керувала лише влада колонізаторів на місцях. 1810 року почалася війна за незалежність іспанських колоній в Америці. Цього року Перша хунта повалила владу віцекороля Ла-Плати. Війна стала довготривалою – тривала аж до 1826 року. Але паралельно відбувалися процеси державного будівництва. Так, за рішенням Першої хунти у місті Тукуман у 1816 році скликали конгрес за участю делегацій усіх провінцій. Саме на цьому конгресі 9 липня було прийнято Декларацію незалежності Сполучених провінцій Південної Америки. З 1831 року це об’єднання стало називатися Аргентинською конфедерацією. У Декларації незалежності її автори вказали, що король Іспанії Фердинанд VII під тиском Наполеона зрікся престолу. Відповідно Іспанська Америка набула суверенітету від Кастильської корони, а будь-який союз між Іспанією та її колоніями став недійсним. Будинок, де підписали історичну декларацію, зараз є музеєм та пам’ятником. Він відомий як Тукуманський будинок.

9 липня 1972 року на Харківщині в умовах абсолютної секретності провели перший на території України ядерний вибух. Його здійснили під землею в рамках операції з кодовою назвою “Факел”. Причина вибуху була не військова, а промислова. Ядерний заряд використовували з метою закрити масштабний аварійний газовий викид. Події розгорталися за три кілометри від села Хрестище Красноградського району.

За п’ять років перед тим біля Хрестища виявили велике газоконденсатне родовище. 1971 року тут уже було 17 свердловин. Але, як виявилося, родовище мало аномальний внутрішньопластовий тиск. Тож на глибині 20 м сталася аварія. Фонтан газу викликав сильну пожежу – полум’я підіймалося на десятки метрів над землею. Погасити його не могли майже рік. Поступово весь буровий комплекс впав у прірву. Враховуючи надзвичайні обставини, для гасіння смолоскипа вирішили використати технологію підземного ядерного вибуху, яка до цього вдало спрацювала на родовищі Урта-Булак в Узбекистані. Дозвіл на це підписував особисто генсек Леонід Брежнєв.

Військових до підриву не залучали, процесом займалося Міністерство середнього машинобудування СРСР. А територію охороняли КДБ та підрозділи МВС із Москви. Усі учасники експерименту дали підписку про нерозголошення протягом 15 років. Вибух готували упродовж чотирьох місяців. До аварійної ділянки просвердлили свердловину завдовжки 2400 м. У ній розмістили ядерний вибуховий пристрій. Кільце радіусом 400 м від епіцентру вибуху огородили та засипали шаром річкового піску шириною 20 см. Територію навколо розділили на три зони. У кожній з них розмістили піддослідних тварин – курей, кіз та вулики з бджолами. Жителів села Хрестище вивезли за межі 8-кілометрової зони.

Вибух провели 9 липня 1972 року о 10-й ранку. Газовий фонтан зі свердловини вирвався на висоту 1 км. Але бажаного результату не досягли – факел довелося згодом гасити стандартними методами. Це вдалося лише за кілька місяців.

Церковне свято 9 липня

9 липня християни вшановують пам’ять преподобного Давида Солунського. Він трудився в монастирі святих мучеників Феодора та Меркурія. Згодом, оселившись біля міста Солуні (Фессалоніки), він влаштував собі курінь під мигдальним деревом і прожив у ньому 70 років. Давид постійно дотримувався суворого посту, терпів спеку й холоднечу та молився. Він мав дар чудо творення, зцілив багатьох від хвороб. Помер мирно близько 540 року.

Народні прикмети

Якщо 9 липня пішов дощ, то вересень буде дощовим.

Веселка ввечері – до спекотної погоди.

Що не можна робити 9 липня

Не варто купатися в річках і озерах.

Не варто виводити домашню худобу на пасовище.