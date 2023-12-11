Сегодня 11 декабря: какой праздник и день в истории

11 декабря 1792 года во время Французской революции начался суд над королем Людовиком XVI, завершившийся для него гильотиной. В 1843-м родился Роберт Кох, открывший возбудитель туберкулеза. В 1917-м ночью силы УНР подавили спланированное на этот день восстание большевиков в Киеве. В 1936-м отрекся от престола король Великобритании Эдуард VIII — чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. В 1988-м разбился самолет «Ил-76», летевший на помощь жертвам землетрясения в Армении, в катастрофе выжил только один человек.

Праздники и памятные даты 11 декабря

11 декабря — Международный день гор, День основания детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» и Всемирный день больного бронхиальной астмой.

Также отмечают: Международный день танго, День приложений, День калейдоскопа.

11 декабря в истории

11 декабря 1792 года во Франции начался суд над арестованным монархом – королем Людовиком XVI. Людовик, который был очень нерешительным и непоследовательным человеком, постепенно сам завел себя в тупик. Он не должен был стать королем Франции по рождению, но взошел на престол после смерти старшего брата, отца, а впоследствии и деда. В этот момент юноше было 19 лет. Историки сходятся на том, что он был не готов к обязанностям монарха, да еще попал под очевидное для посторонних влияние более решительной супруги – Марии-Антуанетты.

Постепенно «земля уходила у него из-под ног». В стране начался экономический кризис, и Людовик, надеясь, что кто-то решит накопившиеся проблемы за него, 5 мая 1789 года созвал Генеральные штаты, чего не делали монархи Франции почти два столетия. Но вместо «решения проблем монарха» Генеральные штаты стали для короля началом конца. Уже 9 июля создали Национальное учредительное собрание, которое превратило страну в конституционную монархию. А 14 июля состоялся знаменитый штурм Бастилии. И после него король еще продолжал выполнять свои функции – все более «факультативные». При этом он метался от покорности судьбе к попыткам вернуть себе «былое величие». То соглашался на создание национальной гвардии – вооруженного формирования, которое явно не было лояльным монархии. То заявлял на радостях, что «революция закончилась». А параллельно – постоянно искал, кто же решит его проблемы. С этой целью Людовик писал письма иностранным монархам в надежде на их вмешательство. Летом 1791-го он окончательно «потерял лицо», когда попытался скрыться из Франции вместе с семьей. Переодетого пажом короля узнал почтмейстер на одной из станций, он ударил в набат, и к карете монарха сбежались люди. Короля с королевой задержали и под конвоем вернули в Париж. Народ встречал их в гробовой тишине.

После этой неудачной попытки сбежать Людовик 14 сентября 1791-го принял присягу новой конституции, но продолжил переписку с иностранными государствами в надежде «открутить революцию назад». Вторжение во Францию для помощи Людовику войск Австрии и Пруссии, очередные попытки монарха не согласиться с рядом решений парламента и угрозы интервентов бунтующим французам привели к штурму народом королевского дворца Тюильри в августе 1792 года. В этот раз королевскую семью взяли под стражу и заключили в Тампле. Людовика обвинили в организации заговора против свободы нации и в ряде покушений на безопасность государства. На суде в Конвенте, который начался 11 декабря 1792 года, к нему обращались не как к монарху, а как к гражданину Луи Капету. Людовик не перевел все на защитников, но и сам выступал с речами, ссылаясь на права, предоставленные ему конституцией. К смертной казни его приговорили с преимуществом всего в один голос – 361 «за» и 360 – «против». Сначала планировали дать отсрочку от исполнения приговора, но 18 января новым голосованием Конвент отказал в отсрочке. 21 января 36-летний Людовик взошел на эшафот. В том же году осенью после не менее сомнительного суда к смертной казни приговорили вдову короля – 37-летнюю Марию-Антуанетту, ее гильотинировали 16 октября.

11 декабря 1843 года родился Роберт Кох, немецкий микробиолог и Нобелевский лауреат. Широким массам в наше время фамилия Коха знакома прежде всего благодаря словосочетанию «палочка Коха». Ведь именно он открыл возбудитель туберкулеза. Кроме того, Кох открыл бациллу сибирской язвы и холерный вибрион. Подробнее.

11 декабря 1917 года силы УНР подавили спланированное на этот день восстание большевиков в Киеве. Свержение законной власти в Украине планировали по тому же сценарию, что и Октябрьский переворот. Киевские большевики, которые были в очевидном меньшинстве, решили сместить власть хитростью и силой. Они сформировали Киевский военно-революционный комитет и начали готовить вооруженное восстание, привлекая части регулярной армии, поддерживавшие большевистские идеи, и отряды красной гвардии (добровольческие формирования, которые сами и собирали). По плану, 12 декабря заговорщики рассчитывали захватить мосты через Днепр, завод «Арсенал», вокзал и телеграф. Переворот хотели провести быстро и завершить ко Всеукраинскому съезду советов в Киеве, чтобы в дальнейшем там «законно» закрепить свою власть. Но руководство УНР учло опыт Октябрьского переворота в Петрограде, а поддержка большевиков в Киеве была слишком малой – информация об их сговоре поступила Украинскому правительству вовремя. Так что накануне запланированного большевиками переворота, ночью 11 декабря, Первая украинская сердюкская дивизия под командованием Юрия Капкана окружила, а к утру следующего дня разоружила 7000 военных, которые собирались поддержать восстание. Это была достаточно значительная и хорошо вооруженная группировка (в ней было 10 батарей, 200 пулеметов, два броневика, шесть самолетов, 5 млн патронов). Ставших частью мятежа россиян на эшелонах под охраной украинских войск отправили в Россию, украинцев – демобилизовали.

11 декабря 1936 года король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола. Причиной этого стала четко обозначенная парламентом позиция о невозможности для Эдуарда жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Подробнее.

11 декабря 1988 года вблизи Ленинакана (сейчас Гюмри) в Армении разбился самолет Ил-76. На борту находились девять членов экипажа и 69 пассажиров — военнослужащих, вызванных из запаса для участия в ликвидации последствий Спитакского землетрясения. Самолет, заходя на посадку в плохих метеоусловиях, врезался в гору. Выжил только один человек — Фахреддин Балаев, он спал в кузове загруженного матрасами «КамАЗа», который перевозили в самолете. 77 человек погибли. Официально причиной крушения определили неправильную установку высотомеров экипажем. Считается, что реально главным фактором, помимо погоды, стала усталость экипажа, который во время спасательных работ выполнил чрезвычайно большое количество рейсов.

Церковный праздник 11 декабря

11 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобного Даниила Столпника. Он родился в Месопотамии. Мать Даниила долго не могла зачать ребенка, поэтому молилась и обещала, если чудо произойдет, посвятить дитя Господу. В конце концов, она забеременела. А когда родился сын, то до пяти лет ему не давали имя. Родители хотели, чтобы он получил имя от Бога. Принесли сына в монастырь и обратились к игумену с просьбой дать ребенку имя. Игумен велел подать одну из богослужебных книг, раскрыл ее наугад, нашел в ней слова пророка Даниила. Этим именем и назвали ребенка. Родители просили игумена забрать сына в монастырь, но тот отказал – сказал, что мальчик еще слишком мал. В 12 лет Даниил сам, не предупреждая родителей, удалился в монастырь. Родители обрадовались этому, когда узнали, и просили игумена постричь сына. Игумен выполнил просьбу, но запретил родителям часто навещать ребенка. Однажды вместе с игуменом монастыря Даниил посетил святого Симеона Столпника, предсказавшего юному монаху, что и он понесет подвиг столпничества. Даниил продолжил жить в затворе. А потом у него было видение, из которого он узнал место для своего подвига. Мужчина ушел во Фракийскую пустыню вместе с двумя учениками. Они установили столб, на котором преподобный Даниил провел 33 года. К столбу стекались люди, получая от преподобного помощь и исцеление. Кроме того, за свою жизнь святой совершил немало пророчеств, одним из которых предсказал сильный пожар в Константинополе. Скончался святой столпник в возрасте около 80 лет.

Народные приметы

Если 11 декабря на улице плюсовая температура, скоро будут заморозки.

Если снег выпал ночью – будет лежать, а если пошел днем – скоро растает.

Холодный и сухой день – к жаркому и сухому лету.

Что нельзя делать 11 декабря

Нельзя заниматься домашними делами после заката.

Нельзя ходить на охоту и рыбалку.

Нельзя ничего выносить из дома.